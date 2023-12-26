Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 66 megavatsaatle saat 18.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 112 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda 852 bin 367 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 873 bin 787 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21 ile ithal kömür santralleri, yüzde 15,3 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 4 bin 729 megavatsaat elektrik ihracatı, 26 bin 195 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.