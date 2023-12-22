Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 477 megavatsaatle saat 18.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 383 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 947 bin 531 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 960 bin 726 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,7 ile ithal kömür santralleri, yüzde 20,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 76 megavatsaat elektrik ihracatı, 19 bin 285 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.