Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 17 megavatsaatle saat 18.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 660 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 915 bin 833 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 927 bin 716 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,8 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,7 ile doğal gaz santralleri, yüzde 17,7 barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 470 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 374 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.