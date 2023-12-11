İstanbul

Güven Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta iki grup arasında daha önce yaşanan kavgadan dolayı tartışma meydana geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada E.Ö (25), K.Ç. (22), S.Ö. (23) ve O.K. (26) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan E.Ö. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, olay nedeniyle çevre sokaklarda güvenlik önlemi aldı.

Polis ekipleri, soruşturma kapsamında olay yerinde bulunan şüpheli E.M'yi (22) üzerinde 2 silah ve bıçakla yakaladı. Ekiplerin çalışmalarının devamında hastaneden taburcu edilen K.Ç. ile kavgaya karıştığı tespit edilen E.A. (28) ve M.A.Y. (18) de gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan incelemede ise 21 kovan ile 4 fişek ele geçirilirken, park halindeki 3 aracın isabet alarak zarar gördüğü anlaşıldı.

E.M. ve O.K. ile diğer gruptakilerin aralarında daha önce yaşanan kavgadan kaynaklı husumet bulunduğu öğrenildi. Tarafların, bu kavga ilgili konuşmak için olay yerine geldiği, aralarında çıkan tartışma sonrası her iki tarafın da birbirlerine ateş ettiği belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin kavgaya ilişkin "kasten yaralama" ve "kasten öldürme" suçlarından yürüttüğü soruşturma devam ediyor.