Haber: Damla Oya Erman

Bu keşifler arasında, Galler Taşınabilir Antikalar Şeması'na (PAS Cymru) rapor edilen ve 1996 tarihli Hazine Yasası kapsamında hazine olarak ilan edilen bir Roma tuvalet kaşığı bulunuyor.

Gümüşten yapılan bu tuvalet kaşığı, bir Roma ligula olarak tanımlanıyor. Ligula, genellikle tuvalet ve kozmetik amaçlar için kullanılan çok amaçlı bir araçtı. Uzun boyunlu şişelerden kozmetik ve parfüm çıkarmak ve bunları yüze veya vücuda uygulamak için kullanılan bu araç, aynı zamanda gümüşün antimikrobiyal özelliklerinden yararlanmak üzere tıbbi amaçlarla da kullanılmış olabilir.

Müze Galler ayrıca Pendoylan'da yapılan bir diğer keşfi de rapor etti. Bu keşif, Vale of Glamorgan bölgesinde bulunan bir bronz eserler hazinesini içeriyor. Hazine, bir çift bronz kılıçtan ve MÖ 1000 ila 800 civarına tarihlenen beş bronz saplı balta parçasından oluşuyor.

Chris Griffiths, Amgueddfa Cymru – Müze Galler ve Reading Üniversitesi'nde doktora araştırmacısı, "Bu hazine, iki kılıçtan parçalar içermesi bakımından olağandışıdır. Bunlardan biri kuzeybatı Fransa'da yapılmış dekoratif oluklu bir bıçak ucu parçasıdır. Bu küçük kılıç parçası, bu nedenle Pendoylan Topluluğu'nda yaşayan insanları, 3000 yıl önce kuzeybatı Fransa'da yaşayanlarla bağlayan daha geniş bir hikayenin önemli bir parçasını oluşturuyor" dedi.