Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahmine göre, Akdeniz'de rüzgar yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde esecek. Kuvvetli fırtına, cuma günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Güney Ege'de ise yarın ilk saatlerde güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek rüzgar, öğle saatlerinden sonra etkisini yitirecek.