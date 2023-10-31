Haber: Mert Osman Erman

Oyuncular, Salı günü Johannesburg'daki OR Tambo Havalimanı'nda büyük bir coşkulu kalabalık tarafından karşılandı.

Güney Afrika, sekiz katılımında dört şampiyonluk kazandıktan sonra Dünya Kupası'nda en başarılı takım konumundadır.

Kaptan Siya Kolisi, cumartesi günü Yeni Zelanda'ya karşı nefes kesen bir maçın ardından kazandıkları Webb Ellis Kupası ile havaalanında destekçileri karşıladı.

"2019'da Dünya Kupası'nı zaten kazandığımız bir karar aldık - bu artık oyuncular olarak bizimle ilgili değil," dedi Salı günü Johannesburg'daki bir basın toplantısında.

"Bunu Güney Afrika'nın insanları için yapmak istedik. Bu, Güney Afrika'daki herkes içindi. Zengin, fakir... nereden geldiğiniz önemli değil. Bu kupa, iyi kaynaklanmayan zorlu koşullardan gelen insanlar için de bir şeydir.

"Zwide'de oturan çocuk, Goodwood'da oturan çocuk, Malmesbury'de oturan çocuk için... çünkü biz bu çevrelerden geliyoruz, biz bu kökenlerden geliyoruz," dedi kaptan.

OR Tambo'ya varmadan önce bekleme salonu saatlerce doldu. Yüzlerce hayran dans ediyor, bayrak sallıyor ve milli marşı söylüyordu.

Güney Afrika'daki Dünya Kupası coşkusu o kadar büyük ki, Johannesburg'u başkent Pretoria'ya bağlayan yüksek hızlı tren olan Gautrain, bölgenin soğuk ve yağmurlu hava koşullarına meydan okuyan hayranlar için havaalanına ücretsiz seyahat sundu.

Takım renklerine bürünmüş bazı ebeveynler, Springbokları evlerine hoş geldiniz demenin bir ömür boyu deneyim olacağını düşündükleri için çocuklarını Salı günü okuldan aldıklarını BBC'ye söyledi.

Güney Afrika şu anda sürekli kesintilere, ekonomik sıkıntılara ve dünyanın en yüksek işsizlik oranına sahipken, zafer hoş bir mola olarak hizmet etti.

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Springbok'un başarısını bir umut işareti olarak selamlayanlardan biriydi.

"Bu tür şeylere daha fazla ihtiyacımız var ve sadece spor başarılarının olduğu alanda değil... spor stadyumlarındaki vatanseverlik, zorlukları aşma yaklaşımımızda da yansıtılmalıdır," dedi.

Ulusal genel işçilerin sevincine göre, Ramaphosa Springbok'un kutlaması için 15 Aralık'ı bir resmi tatil ilan etti.