Yaşam kalitesinin artırılması ve odun tüketiminin azaltılması amacıyla Orman Genel Müdürlüğü, Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Andırın ilçesi kırsal Geben ve Alameşe mahalleleri geçen yıl hayata geçirilen projeden faydalanan mahalle sakinleri, tükettikleri elektrik enerjisinin fazlasını da satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Andırın Orman İşletme Müdürü Yunus Kurtgöz, köylülerin tüm elektrik ihtiyacının santrallerden karşılandığını, fazla enerjinin ise satılarak köy bütçesine kaynak sağlandığını söyledi.

Projeden sorumluluk sahalarındaki kırsal iki mahallede şartları taşıyan 21 hanede uygulandığını anlatan Kurtgöz, gösterilen ilginin sevindirici olduğunu ifade ederek, "Bu kurulan sistemle vatandaşlarımız gündüz hem elektrik üretiyor hem de ürettikleri elektriğin fazlasını ilgili dağıtım şirketine satarak gelir elde ediyor. Projenin ömrü 20 yıl yaklaşık proje kendisini 4-5 yılda amorti ediyor. Vatandaşlarımız için hem gelir kaynağı hem de elektriklerini ürettikleri güzel bir sistem." dedi.

Projeden faydalanan Geben Mahalle Muhtarı Yusuf Kenan Bakacak da güneş enerjisi panelinde bir evin elektrikle olan tüm ihtiyaçların karşılandığını söyledi.

AA