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Yazar N.G Kabal’dan okuyucularına yeni kitap müjdesi geldi

‘Gecenin Hikayesi’ ve ‘Gençlik Serüveni’ serileriyle büyük beğeni toplayan Nagihan Gökçe Kabal, ‘Hepimiz Gökyüzü Olmak İstedik’ isimli kitabını tamamladığını duyurdu.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 18:09
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Yazar N.G Kabal’dan okuyucularına yeni kitap müjdesi geldi

İSTANBUL- Sosyal paylaşım uygulaması Instagram’dan yayınladığı mesajda, “Yepyeni bir evren, ilk defa kendi mitlerimi yazma tecrübesi, kehanetler, büyülü bir dünyanın kapılarının ardında hep birlikte baktık gökyüzüne. Düştük, kalktık, incindik, koştuk, sadakatsiz bile olduk ama bağlarımızı koparmadık. Üçüncü yılımızın içinde artık onların hikayesini raflara taşımanın vakti geldi belki de” ifadelerini kullanan yazar, kitabın düzenlemesini zorlu bir sürecin ardından tamamladığını söyleyerek şöyle devam etti:

“Geriye sadece bir yayınevi ile anlaşmak kaldı... Ama bir kez daha taşın altına elimi sokmak değil o taşın altında kalmayı göze almak benimki. Uzun lafın kısası ben yine boyumu aşan işlere giriştim ama benim için hep limiti gökyüzü diyen de sizdiniz. Hep söylediğim gibi, sizi zorlayamam ama sizsiz zorlanırım, ben adım atarım ama siz de buna hazır mısınız? Gökyüzü yazsın mı şarkımızı bu defa raflarda ama yine bizim için?”

N.G KABAL 2019 yılında kaleme aldığı ortaçağ fantastik serisini basıma hazırlıyor! 

Bir süredir yayınevleriyle görüşen genç yazar anlaşma sürecini tamamladı ve son dönemlerin en çok beklenen kitaplarından olan HEPİMİZ GÖKYÜZÜ OLMAK İSTEDİK adlı romanını Martı Yayınları aracılığıyla baskıya hazırlandığı duyurdu.  Daha önce basılmış iki kitap serisi daha olan yazarın yeni serisinin Ağustos ayı içinde raflarda olacağı okurlarına müjdelendi. Yazar, dünya epik romanlarına meydan okuyan ortaçağ fantastik türündeki HEPİMİZ GÖKYÜZÜ OLMAK İSTEDİK serisinin bir kısmını internet ortamında yayınlamış ve büyük beğeni toplamıştı.

İlk uzun romanını 16 yaşında kaleme alan Nagihan Gökçe Kabal’ın diğer kitapların isimleri ise şöyle: Gecenin Hikayesi – Aylema, Gecenin Hikayesi – Aşeka, Gecenin Hikayesi – Dora, 01:01 Bugün Adımı Sen Koy, 00:00 Biri Sizi Düşünüyor, 02:02 Ayçiçeği Karnavalı, 03:03 Dolunayda Açan Çiçek

ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Nagihan Gökçe KabalYazar N.G KabalDolunayda Açan ÇiçekHEPİMİZ GÖKYÜZÜ OLMAK İSTEDİK
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