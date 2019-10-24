Varlık Sebebimiz Mutlu Olmamızdır. Kocaeli Bunu Hakediyor

Haber: Elif Hayvalı

KOCAELİ- 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında yurtiçi ve yurtdışından pek çok akademisyen, siyasetçi ve iş insanının katılımıyla gerçekleştirilecek olan Kartepe Zirvesi 2019’un Sekapark Maide Salonu'nda düzenlenen basın tanıtım toplantısına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yanı sıra Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş katıldı. Gerçekleşecek olan yeni zirve hakkında konuşan heyet, başta İstanbul’dan gelen ulusal basın olmak üzere, Kocaeli basını ve yakın çevre basınına bilgi verdi.

Cuma Günü Zirve Başlıyor

Zirve öncesi düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, zirvenin kısa zamanda dünyada sayılı zirveler arasına girdiğini vurgulayarak şunları söyledi: “180’i aşkın konuşmacının görüş ve düşüncelerini paylaşacağı zirveye; Türkiye ve yurtdışından 47 farklı üniversiteden 67 profesör, 17 Doçent, 14 Dr. öğretim üyesi olmak üzere 98 bilim insanı katılacak. BM, UNICEF, UNESCO, UNDP, TASCA gibi uluslararası kurumların yanı sıra 12 farklı STK’nın temsil edileceği organizasyonda; 15 panel-konferans, 13 akademik oturum, 4 vaka kritik, 2 forum ile şehir ekonomisi, iş ve istihdam konulu 1 çalıştayımız olacak. Yurtiçi ve yurtdışından katılımcılarımız şehircilik ve geleceğin şehirleri hakkındaki görüş, tespit ve önerilerini Kartepe Zirvesi'nden dünya ile paylaşacaklar. Zirve sonunda çalıştayımızın raporunu ve akademik oturumların tebliğlerini kitaplaştıracağız. Kartepe Zirvesi 2019 Deklerasyonu ile Kocaeli'nden dünya kamuoyuna sesimizi duyuracağız. Kısa sürede markalaşan böyle bir zirveye imza atmaktan dolayı mutluyuz. Paydaşlarımıza, hocalarımıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.”

Emine Erdoğan, Onur Kurulu Başkanı Olacak

Her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya çapında önemli konuşmacıları ağırlamaya hazırlandıklarını belirten başkan, “Bu yıl Onur Kurulu Başkanımız, Sayın Emine Erdoğan hanımefendi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuşma yapacak onur kurulu üyelerimiz arasında bulunuyor. Her sene olduğu gibi bu sene de BM Türkiye Mukim Temsilcisi Alvaro Rodrigez’in de aralarında bulunduğu BM başta olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşlardan çok sayıda konuşmacımız ve katılımcımız olacak. Üç gün sürecek zirve kapsamında; barınma, ulaşım, istihdam, çevre, temizlik, sosyal hizmetler, kültür-sanat, sağlık, spor, şehir suçları, iklim, afet, güvenlik gibi şehir hayatında yaşam kalitesini doğrudan belirleyen alanlarla ilgili sorunları, bilim insanları ve uzmanlarla ele alacağız ve mutlu şehre ulaşmak için yapılması gerekenleri değerlendireceğiz. 27 Ekim 2019 akşamı bitecek zirveyi takibeden günlerde oturumlar ve konuşmalardan çıkan ortak akıl "Zirve Bildirgesi" olarak ulusal ve uluslararası kamuoyuna ilan edeceğiz” dedi.

“Şehirler Üzerinde Düşündüğümüzde Dünya Üzerinde Konuşmuş Oluyoruz”

Basın toplantısı ardından önce vatan gazetemiz için iki özel sorumu yanıtlayan başkan Büyükakın; “Saygıdeğer Başkanım. Bu sene gerçekleşecek olan zirvenin sonucunda somut olarak Kocaeli’nde nelerin olmasını umut ediyorsunuz?” soruma, “Sadece Kocaeli’nde değil, tüm Türkiye’de hatta tüm dünyada mutlu şehirler inşa edilmesini bekliyoruz. Toplantının başında da altını çizerek belirtmiştim; dünyada artan bir oranda insanlar şehirlerde yaşamaya başladı. Dünya nüfusunun %55’i şehirlerde yaşıyor. Kısacası biz şehirlere olan problemi çözdüğümüzde gezegenimize olan problemi çözmüş olacağız, onun için meselemiz sadece Kocaeli değildir. İnsanların yaşamaktan mutlu olacağı bir Kocaeli için buradayız” ifadelerini kullandı.

Ardından, “Sayın Başkanım, biraz önce gerçekleşen tanıtım toplantısında Batı’nın yanlış şehircilik sisteminin aksine bir planlama belirleneceği üzerine konuşuldu. Peki bizler çoğunluğun Müslüman olduğu bir ülke olarak diğer İslam ülkelerinden aldığımız örnek sistem var mıdır, ne söylersiniz?” soruma, “Aslında öyle bakmamak gerekir. Sadece Batının değil insanlığın bugün meselelere bakış açısında problem olduğundan bahsetti hocalarımız. Modern dünya sisteminin, modern insanın ve insanın dünya ile kurduğu ilişkinin yaklaşımında problem olduğunu ifade ettiler. Mesela kapitalizm, harekete geçirici dinamiğin sonsuz sermaye birikimi olduğu bir birikim rejimidir. Siz bu rejimde kaldığınız müddetçe her ne yaparsanız yapın onun problemlerine çözüm üretemiyorsanız şehirleri sürekli hormonlu büyüyen şehirlerden uzaklaştıramazsınız. Bu gözle baktığınızda küresel iklim değişikliği meselesinde kirletme izni gibi bir çözümle çözmeye çalışıyorsunuz…” şeklinde konuştu.

Kağıdın Nostalji Ve Tarihi

Zirve tanıtım toplantısının ardından ulusal basın mensupları Koceeli’nin en büyük değerlerinden biri olan Seka Kağıt Fabrika Müzesi’ni ziyaret ettiler. Temelleri 1934 yılında atılan, 1936’da ilk yerli kağıt üretimini gerçekleştiren, 1997 yılında özelleştirme kapsamına alınan ve 2005 yılında büyük bir direniş sonrası kapatılan Türkiye’nin ilk kağıt fabrikası Seka, kuruluşunun 80. yılında müzeye dönüştürülmüştü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından müze haline getirilen SEKA, Türkiye’nin ilk, dünyanın en büyük kağıt müzesi! Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk sanayi kuruluşlarından Kocaeli’deki Seka Kağıt Fabrikası, “Seka Mehmet Ali Kağıtçı” adını taşıyan müzeye dönüştürüldü. 5 yıl süren yenileme çalışmaları kapsamında, üretimde kullanılan tarihi makinelerin de onarıldığı fabrika müze oldu. Müzeyi dolaşan basın mensupları mesleklerinin en önemli aracı olan gazetelerinin nasıl kağıt olduklarını da tarih ve nostalji tadında incelediler.

Bilim Müzesi'ne Basın İlgisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK ortaklığıyla eski Seka Kağıt Fabrikası’nın restore edilmesiyle kurulan Kocaeli Bilim Merkezi; çocuklara bilimi eğlenceli bir şekilde sunarken şehir dışından gelen ziyaretçilerden de yoğun ilgi görüyor.

Kartepe Zirvesi 2019’un tanıtımına katılan basın temsilcileri Seka Kağıt Fabrikası’nın ardından Kocaeli Bilim Merkezi'ni dolaştı. ‘Algı ve gerçeklik galerisi’, ‘Bilimin sultanları’ ve ‘dinamik dünyamız galerisi’ni gezip düzenekleri ilgiyle inceleyen ve deneyler yapan ekip Bilim Merkezine hayran kaldı.