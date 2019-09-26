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Ulaştırma Bakanlığı'ndan 'köprü hasar gördü' iddiasına yalanlama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca İstanbul Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki depremde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hasar oluştuğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan 'köprü hasar gördü' iddiasına yalanlama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca İstanbul Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki depremde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hasar oluştuğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

26 Eylül 2019 Perşembe 16:46
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Ulaştırma Bakanlığı'ndan 'köprü hasar gördü' iddiasına yalanlama

ANKARA - Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medyada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün fotoğrafı paylaşılarak, hasar gördüğü iddia edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, bu iddiaların gerçek olmadığını, depremde köprüde hasar meydana gelmediğini belirtti. Fotoğrafta yer alan köprünün altındaki bölümün platform olduğu kaydedildi.

AFAD'DAN KÖPRÜLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) yapılan yazılı açıklamada ise "Deprem sonrası Boğaziçi'ndeki 3 köprüde de yapısal sorun olmadığı belirlendi" denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma BakanlığıKöprüHasar15 Temmuz Şehitler Köprüsü
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