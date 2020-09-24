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Türk hücumbotunun Kaş'taki bekleyişi sürüyor

Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in yapacağı çalışmalar için NAVTEX ilan etmesinin ardından Antalya'nın Kaş ilçesine gelen Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı hücumbot, Kaş Setur Marina'ya demir atarak bekleyişini sürdürüyor.

24 Eylül 2020 Perşembe 11:43
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Türk hücumbotunun Kaş'taki bekleyişi sürüyor

ANTALYA - Doğu Akdeniz'de yapılacak sismik araştırmalar için Türkiye'nin NAVTEX ilan etmesinin ardından Kaş bölgesine bir fıkateyn, bir çıkarma gemisi ve bir hücumbot geldi. Demre ve Kaş'ta dönüşümlü görev yapan gemilerin yanı sıra Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı üç helikopter de bölgede uçuşlar yaptı. Türk savaş gemileri zaman zaman da Yunanistan'ın Meis Adası önlerinden Türk kara sularından geçişler gerçekleştirdi.

Yunanistan'a ait, Kaş ilçesinin aynı zamanda kardeş şehri de olan Meis Adası önünde ise bir Yunan savaş gemisi sürekli nöbet tuttu. Şu anda Yunan savaş gemisi Meis Adası Limanı'nda demir atarak, bekleyişini sürdürüyor. Meis Adası çevresinde sürekli dolaşan Yunan Deniz Kuvvetleri'ne ait küçük hücumbotlar ise artık görülmüyor.

BÖLGEDE SESSİZLİK HAKİM

13 Eylül Pazar günü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin Kaş ilçesini, aynı gün Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun da Meis Adası ziyaretinin ardından bölgede sakinlik başladı. İki tarafın da verdiği mesajların ardından bölgeye sessizlik hakim oldu. Son dönemde ise Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı hücumbot 10 gündür Kaş Setur Marina'da demir atmış olarak beklemeye başladı. Yunan Deniz Kuvvetleri'ne bağlı savaş gemisi de Meis Limanı'ndaki kör bir noktada bekliyor.

Kaşlı ve Meisliler ise pandemi süreciyle aksayan ilişkilerin bir an önce başlamasını arzu ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk HücumbotuKaşOruç Reis
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