TOPAZ RESTAURANT LOUNGE'TAN GÖRKEMLİ AÇILIŞ

İSTANBUL- Güllü Aybar, Alpay-Gaya Başaran, Sinan Vardar, Ediz Tuncay, Ezgi Eryılmaz, Ayşe Yağcı, Kerem-Beril Çatay, Serhan Sokulgan ve Sabi Totah gibi cemiyet ve magazin dünyasından ünlü isimlerin katıldığı açılışta Gümüşsuyu'nun eşsiz boğaz manzarası eşliğinde Akdeniz mutfağının en seçkin örnekleri ile zenginleştirilen mönü göz kamaştırdı...



Kapılarını her akşam saat 18.00'da açacak olan Topaz Restaurant Lounge, benzersiz manzarası ve eşsiz lezzetlerini Dj Can Parlak'ın nostaljik ritimleri ile tamamlayacak. 90'lı yılların hit olmuş yerli ve yabancı parçalarıyla mekanın müdavimlerini geçmişten günümüze müzikal bir yolculuğa çıkaracak olan Can Parlak, hafızalarda yer edinecek unutulmaz akşamlara playlisti ile imzasını atacak.

ELİF HAYVALI