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Terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kıran-5' operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Muş ve Bingöl illeri ara hattı Şenyayla bölgesinde, terör örgütünün kış üslenmesini engelleyerek, teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Kıran-5 operasyonunun başlatıldığını açıkladı.

Terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kıran-5' operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Muş ve Bingöl illeri ara hattı Şenyayla bölgesinde, terör örgütünün kış üslenmesini engelleyerek, teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Kıran-5 operasyonunun başlatıldığını açıkladı.

08 Kasım 2019 Cuma 11:24
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Terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kıran-5' operasyonu başladı

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır-Muş-Bingöl illeri ara hattında Şenyayla bölgesinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla 8 Kasım 2019 tarihinde Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca Kıran-5 operasyonu başlatılmıştır. Bahse konu operasyonda Diyarbakır, Bingöl ve Muş İl Jandarma Komutanlıklarında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucularından oluşan 2 bin 625 personel, 179 operasyonel tim görev almaktadır. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik Kıran operasyonları azim ve kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

DHA

Son Güncelleme: 08.11.2019 04:38
Anahtar Kelimeler:
Kıran-5 OperasyonuTerör örgütü PkkBingölMuşDiyarbakırIçişleri Bakanlığı
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