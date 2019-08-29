Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96631
ALTIN
288.324
DOLAR
5.8071
STERLİN
7.0751
EURO
6.4335
Sahildeki doğal havuzlara yoğun ilgi
Sahildeki doğal havuzlara yoğun ilgi
Ağır okul çantası erkeklerin eğri durmasına, kızların kambur olmasına neden oluyor
Ağır okul çantası erkeklerin eğri...
Sosyal medya ve diziler çocukları şiddete itiyor
Sosyal medya ve diziler çocukları...
Apple Siri konuşmalarını dinlediği için özür diledi
Apple Siri konuşmalarını dinlediği için...
Goalball’da hedef Avrupa Şampiyonası
Goalball’da hedef Avrupa Şampiyonası
İş fırsatları için hemen tıkla!

Terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kıran-2' operasyonu sürüyor

İçişleri Bakanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik Mardin, Şırnak ve Batman'da 117 timin katılımıyla başlatılan 'Kıran-2' operasyonu kapsamında belirlenen terör hedefleri ateş altına alınıyor.

Terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kıran-2' operasyonu sürüyor

İçişleri Bakanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik Mardin, Şırnak ve Batman'da 117 timin katılımıyla başlatılan 'Kıran-2' operasyonu kapsamında belirlenen terör hedefleri ateş altına alınıyor.

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:29
7 Okunma
Terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kıran-2' operasyonu sürüyor

MARDİN - İçişleri Bakanlığı'nca 19 Ağustos günü Şırnak, Hakkari ve Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kıran' operasyonunu sürerken 27 Ağustos saat 20.00'de Mardin, Şırnak ve Batman illerini kapsayacak şekilde 'Kıran-2' operasyonu başlatıldı. Irak'ın yanı sıra Suriye sınırını da kapsayan ve PKK'lı teröristlerin kış üstlenmelerini engellemek, teröristleri etkisiz hale getirmek, kullanılan sığınak ve barınakların imha edilmesi amacıyla başlatılan operasyonu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş tarafından sevk ve idare ediliyor.

Jandarma özel hareket ve polis özel harekat ile güvenlik korucularının yer aldığı 1750 personelden oluşan 117 timin yer aldığı operasyona ATAK helikopterleri ateş desteği veriyor. Karadan mayın arama köpekleri eşliğinde arazi araması yapan timler, Bogak Dağı kırsalında insansız hava araçlarıyla (İHA) belirlenen terör hedeflerini silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile ateş altına alıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıPKKKıran-2Operasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Akar: Müşterek devriyeler başlayacak
Bakan Akar: Müşterek devriyeler başlayacak
Yalçın: Sunulan teklifi müzakereye uygun görmüyoruz
Yalçın: Sunulan teklifi müzakereye uygun görmüyoruz
TSK, Tel Rıfat'taki taciz ateşine karşılık verdi
TSK, Tel Rıfat'taki taciz ateşine karşılık verdi
'Güvenli bölge olursa Fırat'ın doğusuna yüz binlerce kişi döner'
'Güvenli bölge olursa Fırat'ın doğusuna yüz binlerce kişi döner'
Güvenli bölgede 'derinlik' karmaşası
Güvenli bölgede 'derinlik' karmaşası
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den Bartholomeos'a ziyaret
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den Bartholomeos'a ziyaret
Bakan Akar: Gücümüz test edilmesin, yanlış hesap yapılmasın
Bakan Akar: Gücümüz test edilmesin, yanlış hesap yapılmasın
Çavuşoğlu: Avrupa Birliği, mahkeme gibi hareket edemez
Çavuşoğlu: Avrupa Birliği, mahkeme gibi hareket edemez
Temmuzda 165 terörist etkisiz hale getirildi
Temmuzda 165 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans