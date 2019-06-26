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Terhis işlemlerinin tamamlanması için çalışmalar sürüyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yasanın yayımlanmasıyla birlikte gençlerimizin terhis işlemlerinin bir an önce tamamlanması ve emniyetli bir şekilde ailelerine, sevdiklerine kavuşmaları için gerekli çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Terhis işlemlerinin aksaksız, eksiksiz gerçekleşmesi için çalışmalar sürüyor" dedi.

Terhis işlemlerinin tamamlanması için çalışmalar sürüyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yasanın yayımlanmasıyla birlikte gençlerimizin terhis işlemlerinin bir an önce tamamlanması ve emniyetli bir şekilde ailelerine, sevdiklerine kavuşmaları için gerekli çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Terhis işlemlerinin aksaksız, eksiksiz gerçekleşmesi için çalışmalar sürüyor" dedi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 17:03
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Terhis işlemlerinin tamamlanması için çalışmalar sürüyor

ANKARA - Bakan Hulusi Akar, iki gün sürecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Belçika'da Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği ve NATO Türk Askeri Temsilciliği'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Askeralma Kanunu'na ilişkin, şunları söyledi:

"Kanun süreci devam ederken bu süreci takip eden arkadaşlarımız, birlik komutanlarımız her seviyede gerekli tedbirlerini almaya devam ettiler. Yasanın yayımlanmasıyla birlikte gençlerimizin terhis işlemlerinin bir an önce tamamlanması ve emniyetli bir şekilde ailelerine, sevdiklerine kavuşmaları için gerekli çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Terhis işlemlerinin aksaksız, eksiksiz gerçekleşmesi için çalışmalar sürüyor. Bizim için Mehmetçiğin emniyetli bir şekilde ailesine, sevdiklerine ulaşması çok önemli. Burada herhangi bir kaza bela olmadan bunu da gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Kara, deniz, hava araçları kullanmak suretiyle bu intikaller gerçekleşecek. Bu manada TSK’nın ulaştırma imkânlarından azami ölçüde yararlanmayı planlıyoruz. Diğer sivil, kara, hava, deniz araçlarını da kullanarak bu intikali gerçekleştireceğiz. Bununla alakalı Milli Savunma Bakanlığı koordinatörlüğünde ulaştırma faaliyetlerini koordine etmek üzere bir merkez kuruldu. Bu merkezin izdüşümü olarak tüm birliklerimize de merkez hazırlandı. Bunların koordinasyonunda da bu faaliyetler gerçekleştirilecek. Büyük bir hassasiyetle çalışmalarımız sürüyor. Konuyu çok yakın şekilde takip ediyoruz."

'EKSİKLİK SÖZ KONUSU DEĞİL'

Bakan Akar, kanunun yasalaşma sürecinde dile getirilen bazı iddiaları hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bütün vatandaşlarımızın müsterih olması lazım. Terörle mücadele konusunda herhangi bir aksaklık, zafiyet kesinlikle söz konusu değil. Terörle mücadele esas olarak uzman personelimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Terörle mücadele hem yurt içinde, hem de sınır ötesinde aralıksız, aksaksız hatta artan bir şiddet ve tempoda sürüyor. Hudutlarımızın güvenliği ile de ilgili hiçbir aksaklık, eksiklik söz konusu değil. Kanun çalışmasına paralel olarak ilgili arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldılar. Sınırlarımızın komanda taburları ve uzman personel ile takviyeleri yapıldı. Bu takviyeler devam ediyor. Bu konu üzerinde önemle duruluyor."

'ALDIĞIMIZ TEDBİRLERİN YETERLİ OLACAĞINA İNANIYORUZ'

Bakan Akar, herhangi bir sorun çıkmaması için her türlü tedbiri aldıklarını ve almaya devam ettiklerini belirterek, "KKTC’de de faaliyetlerimiz aralıksız, eksiksiz planlandığı şekilde devam etmektedir. Bu konuda da herhangi bir sorun yaşanmaması için her türlü tedbir alındı. Herhangi bir sorun yaşanmayacak, bu konuda aldığımız tedbirlerin yeterli olacağına inanıyoruz. Reform niteliğindeki bu çalışma ile öngörülebilir ve sürdürülebilir bir sistem oluştu. Modern, tarihimize uygun bir çalışma yaptık. Bu yasanın hazırlanması sırasında hem modern uygulamaları, hem de tarihi verileri kullandık. Bu çerçevede TSK’nın etkinliği, caydırıcılığı, saygınlığı hiçbir şekilde eksilmeden tam tersine artarak devam edecek" şeklinde konuştu.

'HAYIRLI TEZKERELER DİLİYORUM'

Bakan Akar, yeni düzenleme ile bir taraftan TSK’nın ihtiyaçlarının etkin şekilde karşılanacağını, diğer taraftan da gençlerin eğitim ve mesleki ihtiyaçlarına azami oranda cevap verildiğini belirtti. Akar, reform niteliğindeki yasanın çıkmasına katkı sağlayan milletvekillerine teşekkür ederek, yasanın ülkeye, millete, hayırlı olması temennisinde bulundu. Akar, "Bu yasanın, TSK’nın etkinlik ve caydırıcılığına katkı sağlayacağına, anne-babaları rahatlatacağına inanıyorum. Gençlerimizin emniyetli bir şekilde ailelerine kavuşmaları için planlamaları yaptık. Gençlerimize hayırlı tezkereler diliyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Hulusi AkarYeni Askerlik YasasıTerhis Işlemleri
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