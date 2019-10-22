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Tel Abyad’da en kritik nokta ele geçirildi, Akçakale’ye saldırılar son buldu

Barış Pınarı Harekatı ile Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu askerlerince terör örgütü PKK/YPG'den arındırılan Tel Abyad’da stratejik öneme sahip tepede de kontrol sağlandı. Altına tünel inşa edilen alanda kontrolün sağlanmasıyla Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesini hedef alan roket ve havan saldırıları da sonlandırılmış oldu. Bu arada, Tel Abyad'da teröristlerin kullandığı bir çok depo ve karargah da ele geçirildi.

Tel Abyad’da en kritik nokta ele geçirildi, Akçakale’ye saldırılar son buldu

Barış Pınarı Harekatı ile Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu askerlerince terör örgütü PKK/YPG'den arındırılan Tel Abyad’da stratejik öneme sahip tepede de kontrol sağlandı. Altına tünel inşa edilen alanda kontrolün sağlanmasıyla Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesini hedef alan roket ve havan saldırıları da sonlandırılmış oldu. Bu arada, Tel Abyad'da teröristlerin kullandığı bir çok depo ve karargah da ele geçirildi.

22 Ekim 2019 Salı 17:05
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Tel Abyad’da en kritik nokta ele geçirildi, Akçakale’ye saldırılar son buldu

SURİYE - Akçakale’nin karşısında bulunan Tel Abyad kenti Suriye iç savaşının ardından önce muhaliflerin ardından terör örgütü DEAŞ son olarak da 2015 yılında terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolüne girdi. Teröristler işgal ettikleri kentteki sivilleri göçe zorlarken, zaman zaman Türkiye’ye yönelik saldırılar düzenledi. Türkiye, saldırıları sonlandırmak ve sınır güvenliğini sağlamak için 9 Ekim günü Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı. Harekatın başlamasının ardından paniğe kapılan PKK/YPG’li teröristler, Tel Abyad’ın yüksek noktasında bulunan mevziden Akçakale’yi hedef alan roket ve havanlı saldırılar düzenledi. Akçakale’de paniğe yol açan saldırılarda biri Suriye uyruklu 9 yaşındaki bebek 2 kişi öldü, 50’yi aşkın kişi yaralandı.

Saldırıların ardından teröristlerin Türkiye’yi hedef aldığı mevziler topçu birlikleri tarafından imha edildi. Sınırı geçen kara birlikleri ise ilk olarak Akçakale’yi hedef alan Tel Abyad’ın bir kilometre dışındaki stratejik tepeye operasyon düzenledi. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından düzenlenen operasyonda PKK/YPG’li teröristler etkisiz hale getirilerek stratejik tepede kontrol sağlandı. Stratejik tepede kontrolün sağlanmasıyla Akçakale’yi hedef alan saldırılar sonlandırılmış oldu. SMO askerleri, ele geçirilen tepeye yönelik olabilecek saldırılara karşı bölgede önlem aldı.

Bölgede yapılan aramada teröristlerin tepenin altına tünel inşa ettiği ve bu yöntem ile hem hava hem de topçu ateşinden korunmak için önlem aldığı da belirlendi. Stratejik tepenin yanı sıra Tel Abyad ilçe merkezi ve kırsalında da yine teröristler tarafından mevzi ve karargaha dönüştürülen çok sayıda bina ve stratejik nokta da harekat kapsamında imha edildi.

DHA

Son Güncelleme: 22.10.2019 10:13
Anahtar Kelimeler:
TSKTel AbyadBarış Pınarı Harekatı
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