Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1349.9
ALTIN
498.98
DOLAR
8.5873
STERLİN
11.8477
EURO
10.1569
YAFEM ve YALOVA
YAFEM ve YALOVA
Mudanya Belediyesi 27 adet taşınmazı kiraya veriyor
Mudanya Belediyesi 27 adet...
Maltepe Üniversitesi Akademik Personel Alıyor 
Maltepe Üniversitesi Akademik Personel...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alıyor 
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı...
Fındık bahçesinin bir bölümü satılacak
Fındık bahçesinin bir bölümü...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TACİKİSTAN, 100 BİN AFGAN TACİK’İNİ BEKLİYOR

Avrasya Federasyonu Başkanı İsmail Cengiz : “İran, Afgan Özbekleri ve Türkmenlerini Geri Gönderiyor”

26 Temmuz 2021 Pazartesi 12:45
10 Okunma
TACİKİSTAN, 100 BİN AFGAN TACİK’İNİ BEKLİYOR

İSTANBUL- Tacikistan Hükümeti’nin, Afganistan’dan 100 bin mülteci almaya hazır olduğunu bildiren Avrasya Federasyonu Başkanı İsmail Cengiz, Tacikistan’ın kendi sınırına yakın bölgelerdeki Tacikleri ülkeye kabul edeceklerini, diğer etnik unsurlara mensup mültecilerin geçişine izin vermeyeceğini söyledi. Ayrıca Cengiz, İran’ın da Şia mezhebine tabi olanlara ikamet verirken, diğer unsurları Türkiye sınırına veya tekrar Afganistan’a geri gönderdiğini belirtiyor.

Afganistan sınırına bitişik Khatlon ve Gorno-Badakhshan illerinde mülteciler için malzeme depolamak üzere iki büyük depo inşa edildiği, ayrıca Tacik Hükümeti’nin güvenlik için binlerce askeri sınır bölgesine gönderdiği de biliniyor.

İran’ın da Taciklere ve şia mezhebindeki etnik unsurlara kapısını açtığı, ancak Özbek ve Türkmen kökenli Afgan mültecileri ise geri gönderdiği öğrenildi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
AfganistanGornoBadakhshanÖzbek Ve Türkmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dışişleri'nden İsrail'e tepki
Dışişleri'nden İsrail'e tepki
Erdoğan: Kimsenin bu şanlı mücadeleyi önemsizleştirmeye hakkı yoktur
Erdoğan: Kimsenin bu şanlı mücadeleyi önemsizleştirmeye hakkı yoktur
Bakan Gül: Darbeye selam durulmamış, darbeciler yargılanmıştır
Bakan Gül: Darbeye selam durulmamış, darbeciler yargılanmıştır
Bakan Akar: Afganistan'daki havalimanı konusunda olumlu gelişmeler var
Bakan Akar: Afganistan'daki havalimanı konusunda olumlu gelişmeler var
Bakan Akar: 1 Ocak'tan bugüne 1366 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar: 1 Ocak'tan bugüne 1366 terörist etkisiz hale getirildi
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yol haritası çizmek istiyoruz
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yol haritası çizmek istiyoruz
Yargıtay Başsavcısı Şahin: HDP kararının 15 günde çıkması bekleniyor
Yargıtay Başsavcısı Şahin: HDP kararının 15 günde çıkması bekleniyor
MSB: Türkiye'ye kaçak girmeye çalışan 1'i PKK/YPG'li 9 kişi yakalandı
MSB: Türkiye'ye kaçak girmeye çalışan 1'i PKK/YPG'li 9 kişi yakalandı
İnfluencer Çağrı Dayı, Dünyaca Ünlü Giyim Markalarıyla Görüşme Halinde
İnfluencer Çağrı Dayı, Dünyaca Ünlü Giyim Markalarıyla Görüşme Halinde

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma