TACİKİSTAN, 100 BİN AFGAN TACİK’İNİ BEKLİYOR

İSTANBUL- Tacikistan Hükümeti’nin, Afganistan’dan 100 bin mülteci almaya hazır olduğunu bildiren Avrasya Federasyonu Başkanı İsmail Cengiz, Tacikistan’ın kendi sınırına yakın bölgelerdeki Tacikleri ülkeye kabul edeceklerini, diğer etnik unsurlara mensup mültecilerin geçişine izin vermeyeceğini söyledi. Ayrıca Cengiz, İran’ın da Şia mezhebine tabi olanlara ikamet verirken, diğer unsurları Türkiye sınırına veya tekrar Afganistan’a geri gönderdiğini belirtiyor.

Afganistan sınırına bitişik Khatlon ve Gorno-Badakhshan illerinde mülteciler için malzeme depolamak üzere iki büyük depo inşa edildiği, ayrıca Tacik Hükümeti’nin güvenlik için binlerce askeri sınır bölgesine gönderdiği de biliniyor.

İran’ın da Taciklere ve şia mezhebindeki etnik unsurlara kapısını açtığı, ancak Özbek ve Türkmen kökenli Afgan mültecileri ise geri gönderdiği öğrenildi.