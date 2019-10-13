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Suruç ve Akçakale'de sivillere saldırı

'Barış Pınarı Harekatı' devam ederken, sabah saatlerinde terör örgütü PYD/YPG işgalindeki Ayn el Arab bölgesinden atılan havan mermisi, Suruç'un Çaykara köyüne düştü. Havan mermisi, evin bulunduğu sokağa düşerken, saldırıda 1 kişi hafif yaralandı. Telabyad’da bulunan teröristler tarafından Akçakale ilçe merkezine de roketli saldırı düzenlendi.

Suruç ve Akçakale'de sivillere saldırı

'Barış Pınarı Harekatı' devam ederken, sabah saatlerinde terör örgütü PYD/YPG işgalindeki Ayn el Arab bölgesinden atılan havan mermisi, Suruç'un Çaykara köyüne düştü. Havan mermisi, evin bulunduğu sokağa düşerken, saldırıda 1 kişi hafif yaralandı. Telabyad’da bulunan teröristler tarafından Akçakale ilçe merkezine de roketli saldırı düzenlendi.

13 Ekim 2019 Pazar 15:05
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Suruç ve Akçakale'de sivillere saldırı

SURUÇ’A HAVANLI SALDIRI

'Barış Pınarı Harekatı' devam ederken, sabah saatlerinde terör örgütü PYD/YPG işgalindeki Ayn el Arab bölgesinden atılan havan mermisi, Suruç'un Çaykara köyüne düştü. Havan mermisi, evin bulunduğu sokağa düşerken, saldırıda 1 kişi hafif yaralandı. Yaralı, Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

PYD/YPG'li teröristlerce ​11 Ekim Cuma günü Ayn el Arab bölgesinden atılan havan mermisi, yine Çaykara köyüne düşmüş, saldırıda 3 sivil şehit olmuştu.

AKÇAKALE’YE ROKETLİ SALDIRI

Telabyad’da bulunan teröristler tarafından Akçakale ilçe merkezine roketli saldırı düzenlendi. Sınırı aşan ve Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki bir eve isabet eden roket, hasara neden oldu. Paniğe yol açan saldırının ardından evde bulunan Suriye uyruklu aile tahliye edilirken, güvenlik güçleri de önlem aldı. Saldırı sonrası teröristlerin roketi ateşlediği bölge ise sınırda konuşlu topçu birlikleri tarafından ateş altına alınarak imha edildi.

Öte yandan Telabyad ilçe merkezinin dış mahallelerinde silah sesleri duyulmaya başladı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SuruçAkçakaleHavan TopuPydPKK
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