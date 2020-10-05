Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 32
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1161
ALTIN
478.396
DOLAR
7.7510
STERLİN
10.0757
EURO
9.1356
Kadınlar, Şehir Ormanı'nda 150 poşet çöp topladı
Kadınlar, Şehir Ormanı'nda 150 poşet...
Meslek liseliler 'Atmaca’ robot ile Teknofest’te 1’inci oldu
Meslek liseliler 'Atmaca’ robot ile...
DSÖ'den Türkiye'nin Covid-19 mücadele stratejisine övgü
DSÖ'den Türkiye'nin Covid-19 mücadele stratejisine...
Balkan Şampiyonu Subatan: Bakkala borç yazdırıp antrenmana gidiyordum
Balkan Şampiyonu Subatan: Bakkala borç...
Uzmanından güneş lekeleri için tedavi önerileri
Uzmanından güneş lekeleri için tedavi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Şehit Uzman Çavuş Yırtıcı'nın cenazesi memleketine uğurlandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen Yıldırım- 3 Operasyonu'nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı'nın (24) cenazesi, Ahmed-i Hani Havalimanı’nda düzenlenen törenin ardından memleketi Hatay'ın Erzin ilçesine uğurlandı. Şehidin 6 aylık hamile eşi Hazal Yırtıcı, törene eşinin asker üniformasını giyerek katıldı.

05 Ekim 2020 Pazartesi 14:07
22 Okunma
Şehit Uzman Çavuş Yırtıcı'nın cenazesi memleketine uğurlandı

AĞRI - Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım- 3 Operasyonu kapsamında yürütülen arama tarama faaliyeti sırasında, çatışma çıktı. Teröristlerle çıkan çatışmada 1'i ağır olmak üzere 2 jandarma personeli yaralandı. Yaralı askerler helikopterle bölgeden alınarak Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı, yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu. Jandarma Uzman Çavuş Yırtıcı'nın yaklaşık 1 yıl önce Hazal Yırtıcı ile evlendiği, eşinin de 6 aylık hamile olduğu öğrenildi. 

HAVALİMANINDA TÖREN DÜZENLENDİ

Yıldırım- 3 Operasyonu'nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı için Ahmed-i Hani Havalimanı’nda tören düzenlendi. Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, 12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Yarbay Serhat Kasalak, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, askeri ve mülki erkanın katıldığı törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şehit Yırtıcı'nın özgeçmişi okundu. Şehidin eşi Hazal Yırtıcı'nın asker üniformasıyla katıldığı törende duygusal anlar yaşandı. Müftü yardımcısı Murat Sarı'nın dua etmesinin ardından, Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı uçağa konuldu. Şehit cenazesi uçakla Hatay'ın Erzin ilçesine gönderildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yıldırım 3 OperasyonuŞehit Uzman Çavuş YırtıcıŞehit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Akar: Ermenistan sivilleri hedef alarak savaş suçu işliyor
Bakan Akar: Ermenistan sivilleri hedef alarak savaş suçu işliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ı tekrar kınıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ı tekrar kınıyorum
Bakan Akar: Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız
Bakan Akar: Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız
Bakan Koca: Vaka artış hızını kontrol altına aldık
Bakan Koca: Vaka artış hızını kontrol altına aldık
Türk hücumbotunun Kaş'taki bekleyişi sürüyor
Türk hücumbotunun Kaş'taki bekleyişi sürüyor
209 şehit yakını ile gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı
209 şehit yakını ile gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı
Bakan Akar: Macron problemlerin üzerine benzin döküyor
Bakan Akar: Macron problemlerin üzerine benzin döküyor
Türk hücümbotu, Kaş Setur Marina'ya demirledi
Türk hücümbotu, Kaş Setur Marina'ya demirledi
MSB: Koruma görevlerine devam ediyoruz
MSB: Koruma görevlerine devam ediyoruz

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans