Şehit Uzman Çavuş Yırtıcı'nın cenazesi memleketine uğurlandı

AĞRI - Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım- 3 Operasyonu kapsamında yürütülen arama tarama faaliyeti sırasında, çatışma çıktı. Teröristlerle çıkan çatışmada 1'i ağır olmak üzere 2 jandarma personeli yaralandı. Yaralı askerler helikopterle bölgeden alınarak Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı, yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu. Jandarma Uzman Çavuş Yırtıcı'nın yaklaşık 1 yıl önce Hazal Yırtıcı ile evlendiği, eşinin de 6 aylık hamile olduğu öğrenildi.



HAVALİMANINDA TÖREN DÜZENLENDİ



Yıldırım- 3 Operasyonu'nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı için Ahmed-i Hani Havalimanı’nda tören düzenlendi. Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, 12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Yarbay Serhat Kasalak, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, askeri ve mülki erkanın katıldığı törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şehit Yırtıcı'nın özgeçmişi okundu. Şehidin eşi Hazal Yırtıcı'nın asker üniformasıyla katıldığı törende duygusal anlar yaşandı. Müftü yardımcısı Murat Sarı'nın dua etmesinin ardından, Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı uçağa konuldu. Şehit cenazesi uçakla Hatay'ın Erzin ilçesine gönderildi.