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Seçim sonrası gündem ekonomi olmalı

İstanbul'da yenilenen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri ile ilgili görüşlerini paylaşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türk halkının demokrasiye sahip çıktığını ve seçimin kazananın Türk demokrasisi olduğunu söyledi.

Seçim sonrası gündem ekonomi olmalı

İstanbul'da yenilenen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri ile ilgili görüşlerini paylaşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türk halkının demokrasiye sahip çıktığını ve seçimin kazananın Türk demokrasisi olduğunu söyledi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:14
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Seçim sonrası gündem ekonomi olmalı

İSTANBUL - İstanbul seçmeninin 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerden sonra, 23 Haziran seçimlerinde de Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu'ndan yana tercihini ortaya koyduğunu söyleyen Eskinazi, Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Eskinazi, "İstanbul seçmeni, 31 Mart seçimlerinde ortaya koyduğu iradenin tartışmaya açılmasından duyduğu rahatsızlığı net bir şekilde 23 Haziran seçimlerinde ortaya koydu" dedi.

Türkiye’de siyasilerin bundan sonraki süreçte kutuplaştırıcı dilden uzaklaşarak, birleştirici bir dille hareket etmesini beklediklerini dile getiren Eskinazi, “Türk ekonomisi zorlu bir süreçten geçiyor. Katma değerli üretime yoğunlaşacağımız, enflasyon ve yüksek faizle mücadele edeceğimiz, 2023 hedeflerine ulaşmak için çalışacağımız seçimsiz bir dört yıl var önümüzde. Bu dört yıllık zaman dilimini hep birlikte çok iyi değerlendirmeliyiz” derken, 23 Haziran seçimlerinin Türk demokrasisine en önemli kazanımlarından birinin seçim öncesinde iki adayın TV ekranlarında projelerini anlatması olduğunu ekledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ege İhracatçı BirlikleriSeçim SonrasıEkonomiGündem
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