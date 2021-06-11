Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yol haritası çizmek istiyoruz

ELAZIĞ - Savunma Sanayii Başkanı Demir, beraberinde Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile çeşitli programlara katılmak üzere Elazığ'a geldi. Temaslarına Vali Erkaya Yırık'ı ziyaret ederek, başlayan Demir, baba ocağında bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Elazığ'da savunma sanayi şirketlerinin yöneticileriyle yatırımlara ilişkin istişarelerde bulunacağını aktaran Demir, "Ülkemizde giderek göz dolduran, öne çıkan savunma sanayi sistemiyle ilgili temaslarda bulunacağız ve savunma sanayi şirketlerinin yetkilileriyle birlikte sahada olacağız, temasta bulunup neler yapacağımızı istişare edeceğiz. İnşallah bu istişare neticesinde ilimize ve ülkemize önemli katkılarda bulunması muhtemel projeler, iş alanlarıyla ilgili görüşmelerde bulunup, bir yol haritası çizmek istiyoruz. Geçmişte benzeri teşebbüslerimizde ufak da olsa bazı adımları atabildik ama bu sefer daha da umutluyuz. İnşallah savunma sanayi alanı başta olmak üzere sanayinin diğer alanlarında yetkinlik oluşturarak, ilgili kuruluşların desteğiyle burada bir varlık göstereceğiz. Üniversitemiz, araştırma kurumlarımız, sanayicilerimizle beraber ilimize ve ülkemize katkıda bulunacağız. Ülkemizin bu teknoloji yolculuğunda pay sahibi olmak ve gururu yaşamak önemlidir. Buna vesile olabilirsek ne mutlu diyorum" diye konuştu.

'PROJE SAYIMIZ OLDUKÇA YÜKSEK RAKAMLARA ULAŞTI'



Elazğ'a gelen Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Fırat Üniversitesi Teknokent'te 'Firma Buluşmaları' programına katıldı. Firma yetkililerine seslenen Demir, Savunma Sanayii Başkanlığı olarak 750 projeyi yürüttüklerini söyledi. Bu projelerinin yarısını son 5 yılda geliştirdiklerini aktaran Demir, "Amacımız bilim, teknoloji ve yenilik kapasitemizi yükselterek, ülkemizin istiklal ve istikbal mücadelesinde bir üst ligde olmasını ve bu mücadelede atılmaya çalışan çeşitli çemberin, engellerin üzerini aşarak hedefe ulaşmayı sağlamaktır. Savunma sanayi olarak özellikle son dönemlerde Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarına ayrılan kaynağı hatırı sayılır miktarda artırdık. Bu kararlılığımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Proje sayımız oldukça yüksek rakamlara ulaştı. Bugün 750'yi aşkın projemiz var ki bunun yarısından fazlasını son beş yıl içinde başlattık. Gücü olmayan ve gücünü kullanamayan milletler ayakta kalamazlar. Özellikle de milli gücü yüksek olmak, ele güne muhtaç olmamak bu konuda çok önemli ki son zamanlarda eğer bu muhtaçlık durumunda olsaydık ülkemiz ve milli çıkarlarımız adına yaptığımız girişimlerin hiçbirini yapamaz hale gelirdik. Tabii milli gücü oluşturan en önemli unsur insandır. İnsan kaynağı da yine ülkemiz açısından şanslı olduğumuz bir konu. Genç ve dinamik bir nüfusumuz var ve bu nüfusumuzu bilgiyle, yetkinlikle donatmak, iyi eğitmek çok önemli. Bugün çatısı altında bulunduğumuz üniversitemiz ve teknoparkımız bu konuda da yine önemli katma değerleri olmasını beklediğimiz kuruluşlar" dedi.



'ARTIK KAYBEDECEK ZAMANIMIZ YOK'



Türk savunma sanayiinin bugün geldiği noktada gemileri, helikopterleri, zırhlı araçları, insansız hava araçları, elektronik harp sistemleri, uydu çalışmaları gibi birçok alanda önemli sonuçlar aldığını ifade eden Demir, şunları söyledi:



"Artık bir ülkenin savunması sadece silahlı kuvvetlerini ve güvenlik güçlerinin gücü değil, ülkenin bütün sisteminin enerji, iletişim, altyapı, üst yapı, eğitim sistemi, toplumların yönlendirilmesi, sosyal hareketler gibi bir dizi konu ülkenin gündeminde güvenlik kavramı olarak yer almakta. Bugün içinden geçtiğimiz salgın sürecinde gördüğümüz gibi çok ufak bazı nesneler virüs bütün dünyayı dize getirebilmekte. Bunların hepsinin birbiriyle bağlantılı olarak düşünülmesi ülkenin geleceğinin ve güvenliğinin bu anlamda ele alınması gerekiyor. Artık kaybedecek zamanımız yok. Geriye dönüp bakacak lüksümüz yok. Sektör olarak dünyanın en önde gelen savunma sanayii şirketleri arasında bir dizi şirketimizin olmasına önem veriyoruz. Şu an ilk yüzde 7 firmamız varken bu firmalarımızın ligde derecelerinin yükseltilmesi, ihracat imkanlarının arttırılması Türkiye'nin belki bütün alanlarını değil ama savunma sanayiinin belirli alanlarının derinlik kazanması ve dünyada en önde gelen ülkelerden birisi olması amacımız."