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S-400 Hava Savunma Sistemi, NATO sistemi ile çelişmez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "S-400'ü neden almak zorunda olduğumuzu açıkladığımızda ABD'li senatörler, 'Biz böyle olduğunu bilmiyorduk, bize böyle söylemediler' dedi. S-400 Hava Savunma Sistemi, NATO sistemi ile çelişmez. NATO üyesi bazı ülkelerde de S-300 alanlar var" dedi.

S-400 Hava Savunma Sistemi, NATO sistemi ile çelişmez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "S-400'ü neden almak zorunda olduğumuzu açıkladığımızda ABD'li senatörler, 'Biz böyle olduğunu bilmiyorduk, bize böyle söylemediler' dedi. S-400 Hava Savunma Sistemi, NATO sistemi ile çelişmez. NATO üyesi bazı ülkelerde de S-300 alanlar var" dedi.

10 Nisan 2019 Çarşamba 15:17
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S-400 Hava Savunma Sistemi, NATO sistemi ile çelişmez

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin her zaman demokratik bir seçim düzenlediğini belirtti. Herkesin seçime katılma hakkının bulunduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Sonucun yakın olduğu yerlerde itirazlar doğal. Siyasi partilerin bu hakkını kullanması doğaldır. İtiraz süreci tüm dünyada var, yasaya uygun yapılıyor. ABD örneğini Sayın Cumhurbaşkanı birkaç defa verdi. ABD'de bazı eyaletlerde fark yüzde 1'in altındaysa, oylar yeniden sayılıyor. YSK hangi kararı verirse, herkes uymak durumundadır. AB'nin seçimlerle ilgili açıklamalarını objektif olarak görmüyoruz. Demokrasiye inandığını söyleyen AB'nin de sorumlu açıklama yapması gerekiyor. Seçim sürecinde taraf tutamadılar. Daha önce tutunca ters tepti" dedi.

'S-400 HAVA SİSTEMİ NATO SİSTEMİ İLE ÇELİŞMEZ'

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bakanlar düzeyindeki Rusya temaslarının çok verimli geçtiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"S-400'ü neden almak zorunda olduğumuzu açıkladığımızda ABD'li senatörler, 'biz böyle olduğunu bilmiyorduk, bize böyle söylemediler' dedi. S-400 Hava Savunma Sistemi, NATO sistemi ile çelişmez. NATO üyesi bazı ülkelerde de S-300 alanlar var. Bu konularda söz söyleyecek kişi NATO genel sekreteridir. Türkiye'nin NATO üyeliğini sorgulamak absürt bir şeydir. Sürekli yaptırımlardan bahsediyorlar. Biz bu anlaşmayı CATSA kararından önce imzaladık. ABD'nin tehditvari açıklamaları dostluğumuza zarar vermektedir. 'S-400, F-35'e yönelik bir tehdit oluşturur' diyorlar. Biz en başından beri Rusya'ya da bu sistemin tamamen Türkiye'nin kontrolünde olması gerektiğini söyledik. NATO uzmanları da incelerse tehdit oluşturmadığını görür. ABD'nin Patriot satma garantisi yok, onay süreci var. Bizim sadece bir tane S-400'e ihtiyacımız yok, daha fazla sisteme ihtiyacımız var. ABD, Patriot satmak istemezse yarın biz ikinci S-400'ü de alabiliriz, başka bir hava savunma sistemi de alabiliriz. ABD, Patriot satmak isterse alırız. Müttefiklerden almayı tercih ederiz."

'TRUMP TÜRKİYE'YE GELMEK İSTEDİĞİNİ CUMHURBAŞKANINA İLETTİ'

Bakan Çavuşoğlu, "Yakın zamanda ABD'ye bir ziyaret olur mu veya ABD'den Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleşir mi?" sorusuna, "ABD ile telefon görüşmesi sık sık oluyor. Sayın Trump Türkiye'ye gelmek istediğini birkaç kez Cumhurbaşkanına iletti. Yine Cumhurbaşkanı da yakın zamanda ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirilebilir. Pozitif gündeme odaklanılması için ziyaretler önemli" şeklinde yanıt verdi.

'ABD'NİN AÇIK DESTEĞİ FAYDA SAĞLAMAMIŞ'

Bakan Çavuşoğlu, İsrail'de gerçekleşen seçimde halkın iradesine saygı duyulması gerektiğini belirtti. Seçimin bittiğini, aklıselimin hakim olması gerektiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "İsrail'de huzur için tek çözüm iki devletli çözümdür. Bunun dışında hiçbir çözüm, bölgeye barış getirmez. İsrail'in bu saldırgan tutumundan vazgeçmesi gerekiyor. Öyle görünüyor ki; ABD'nin açık desteği de çok fayda sağlamamış. Barış planından bahsediyorlar. Barış planının iki taraf açısından değil, tüm dünya tarafından saygı görülmesini istiyorsa planın adil, objektif ve ABD'nin de objektif tutum içerisinde olması lazım."

ABD'nin Golan Tepeleri hakkındaki kararın son derece yanlış olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, bu kararın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ile de çeliştiğini ifade ederek, "Bu topraklar Suriye'nin topraklarıdır" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluS-400NATO
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