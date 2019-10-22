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PKK/YPG’li teröristler Tel Abyad’ı köstebek yuvasına çevirmiş

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG’den arındırılan Suriye’nin Tel Abyad kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinin meskun mahal operasyonu devam ediyor. Kentteki arama tarama çalışmaları sırasında birlikler çok sayıda tünele ulaştı. Tel Abyad'ı köstebek yuvasına çeviren teröristlerin çok farklı noktalardan çıkışı olan kilometrelerce uzunluğunda birçok tünel ile hazırlık yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca operasyonlar sırasında birçok tünelde tuzaklanmış patlayıcı bulunduğu belirlendi.

PKK/YPG’li teröristler Tel Abyad’ı köstebek yuvasına çevirmiş

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG’den arındırılan Suriye’nin Tel Abyad kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinin meskun mahal operasyonu devam ediyor. Kentteki arama tarama çalışmaları sırasında birlikler çok sayıda tünele ulaştı. Tel Abyad'ı köstebek yuvasına çeviren teröristlerin çok farklı noktalardan çıkışı olan kilometrelerce uzunluğunda birçok tünel ile hazırlık yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca operasyonlar sırasında birçok tünelde tuzaklanmış patlayıcı bulunduğu belirlendi.

22 Ekim 2019 Salı 11:05
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PKK/YPG’li teröristler Tel Abyad’ı köstebek yuvasına çevirmiş

ŞANLIURFA - Fırat’ın doğusunda PKK/YPG tarafından oluşturulmak istenen terör koridorunun sonlandırılması, sınır güvenliğinin sağlanması ve yerlerinden edilmiş Suriyeli sivillerin geri dönüşüne olanak sağlanması amacıyla TSK geçen 9 Ekim günü Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı. Suriye Milli Ordusu askerlerinin de katıldığı harekatın 5’inci gününde Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesiyle komşu olan Suriye’nin Rakka kentinin Tel Abyad ilçesi teröristlerden kurtarıldı. Meskun mahal operasyonu kapsamında TSK ve SMO birliklerinin arama tarama çalışmaları sırasında birçok tünel ve sığınağa ulaşıldı. Teröristlerin geride bıraktığı tuzaklanmış patlayıcıların da imha edildiği meskun mahal operasyonunda teröristlerin kentin neredeyse her noktasına tünel inşa ettiği görüldü. Bazılarının yapımı hala devam edip labirenti andıran tünellerin birbirine bağlantılı olduğu ve bir noktadan girildiğinde çok farklı bir bölgeden çıkış yapılabildiği görüldü. Kenti adeta köstebek yuvasına dönüştüren teröristlerin betonarme olarak yaptığı tünellerin genellikle genişliğinin 1, yüksekliğinin ise ortalama 1,5 metre olduğu görüldü. Yan yana iki kişinin zor hareket edebildiği ve içerisindeki kişinin başını eğerek yürüyebildiği tünellerin birden fazla çıkış noktası ile aynı zamanda olası bir harekat durumunda teröristlerin kaçmalarına olanak sağlayacak şekilde hazırlandığı belirlendi. Yıllardır kentte bazılarının uzunluğu kilometrelerce olan tünel inşa eden teröristlerin bu sayede rahat hareket etmeyi ve olası hava saldırılarından korunmayı amaçladığı belirtildi.

PKK/YPG’li teröristlerin Tel Abyad merkezindeki betonarme tünellerin yanı sıra kırsaldaki kayalık bölgelerin altını da oyarak sığınağa dönüştürdüğü ifade edildi.

TUZAKLANMIŞ TÜNELLER KAPATILIYOR

Barış Pınarı Harekatı ile büyük darbe alan teröristlerin Tel Abyad’dan ayrılmadan önce tünellerin büyük bölümünü patlayıcılar ile tuzaklayarak TSK ve SMO askerlerine zarar vermek istediği de ortaya çıktı. Güvenlik güçlerinin meskun mahal operasyonu sırasında birçok tünelde tuzaklanmış patlayıcı bulunduğu belirlendi. Patlayıcıların imha edilmesinin ardından bazı tüneller tamamen imha edilirken, bazıları ise kapatılarak kullanılamaz hale getirilerek işlevsizleştirildi.

DHA

Son Güncelleme: 22.10.2019 04:07
Anahtar Kelimeler:
SmoTSKKöstebek YuvasıTel AbyadPKK/YPG’li TeröristlerBarış Pınarı Harekatı
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