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'Pençe Harekâtı'nda askeri sevkiyat sürüyor

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Pençe Harekâtı' kapsamında, sınır hattındaki Hakkari'nin Derecik ilçesine askeri araç ve personel sevkiyatı hız kesmeden devam ediyor. 8 gündür süren harekâtta görev yapan komandolar, 3 bin metre rakım ve sıfırın altında 10 dereceye varan soğukta, sarp kayalıklardaki terör hedeflerini bir bir ortadan kaldırarak ilerliyor.

'Pençe Harekâtı'nda askeri sevkiyat sürüyor

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Pençe Harekâtı' kapsamında, sınır hattındaki Hakkari'nin Derecik ilçesine askeri araç ve personel sevkiyatı hız kesmeden devam ediyor. 8 gündür süren harekâtta görev yapan komandolar, 3 bin metre rakım ve sıfırın altında 10 dereceye varan soğukta, sarp kayalıklardaki terör hedeflerini bir bir ortadan kaldırarak ilerliyor.

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:37
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'Pençe Harekâtı'nda askeri sevkiyat sürüyor

HAKKARİ - Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yuvalanan PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 27 Mayıs'ta başlatılan 'Pençe Harekâtı' 8'inci gününde sürüyor. Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri'nin yanı sıra 4 komando tugayının katıldığı harekât kapsamında, insansız hava araçları (İHA) ile belirlenen terör hedefleri, obüsler, uçaklar ve yerli üretim ATAK taarruz helikopterleriyle tek tek imha ediliyor.

SINIRA SEVKİYAT SÜRÜYOR

Harekâtın yürütüldüğü Hakurk'un karşısındaki Derecik ilçesinde gece boyunca helikopter hareketliliği sürdü. Derecik'te konuşlu 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'na çok sayıda askeri personel ve araç sevkiyatı yapıldı. Yüksekova ve Şemdinli yönünden gelen askeri araç konvoyu, sinyal bozucu zırhlı araçlar eşliğinde Derecik' girdi. 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'na gelen askeri personel, helikopterlerle harekâtın yürütüldüğü Hakurk bölgesine sevk ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe Harekâtı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 28 olduğu açıklandı. Harekâtta görev yapan komandoların 3 bin metre rakımda, sıfırın altında 10 dereceye varan soğukta, sarp kayalıklardaki terör hedeflerini bir bir vurarak ilerlediği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PENÇE HAREKATIIrakHakurk Bölgesi
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