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Pençe Harekâtı'nda 100 mağara ve sığınak imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürüttüğü Pençe Harekâtı'nda, şu ana kadar teröristlerin kullandığı toplam 100 mağara ve sığınağın imha edildiğini açıkladı.

Pençe Harekâtı'nda 100 mağara ve sığınak imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürüttüğü Pençe Harekâtı'nda, şu ana kadar teröristlerin kullandığı toplam 100 mağara ve sığınağın imha edildiğini açıkladı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 16:28
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Pençe Harekâtı'nda 100 mağara ve sığınak imha edildi

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekâtı kapsamında terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonun kararlı şekilde devam ettiği belirtildi. Açıklamada; komandoların zorlu arazi şartlarına rağmen PKK'lı teröristleri, kullandıkları mağara ve sığınakları imha ettiği, tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcıları da etkisiz hale getirmeye devam ettiği kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre; toplam 43 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği harekâtın 15'inci gününde 24 mayın-el yapımı patlayıcı daha tespit edilerek, imha edilen toplam mayın- el yapımı patlayıcı sayısı 77 oldu. Ayrıca 26 mağara ve sığınak daha kullanılamaz hale getirildi. Harekâtın başlangıcından bu yana teröristlerin kullandığı toplam 100 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirilmiş oldu.

Ayrıca, PKK’lı teröristlere ait sığınaklarda; 10 adet AK-47 piyade tüfeği, 9730 AK-47 mühimmatı, bir dragunov keskin nişancı tüfeği, bir BKC makineli tüfek, 600 BKC mühimmatı, iki RPG-7 roketatar, 15 RPG-7 roketi, 2 doçka uçaksavar makineli tüfeği, 6693 doçka mühimmatı, 13 antitank roket, 6 el bombası, 3 bin 200 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat, 21 havan mühimmatı, 13 jeneratör, 2 sabit merkez telsizi, 104 jelikan benzin, 9 dizüstü bilgisayar ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PENÇE HAREKATISığınakMağaraImha
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