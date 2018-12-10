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Paris'te yaşananlar karşısında kör, sağır ve dilsiz oldular

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gezi eylemlerinde insan hakları savunuculuğuna özellikle soyunanlar, Paris'te yaşananlar karşısında kör, sağır ve dilsiz hale dönüştüler." dedi.

Paris'te yaşananlar karşısında kör, sağır ve dilsiz oldular

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gezi eylemlerinde insan hakları savunuculuğuna özellikle soyunanlar, Paris'te yaşananlar karşısında kör, sağır ve dilsiz hale dönüştüler." dedi.

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:32
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Paris'te yaşananlar karşısında kör, sağır ve dilsiz oldular

ANKARA

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen "İnsanlığın Medeniyeti" programında konuştu.

Başkan Erdoğan konuşmasında, "Gezi eylemlerinde insan hakları savunuculuğuna özellikle soyunanlar, Paris'te yaşananlar karşısında kör, sağır ve dilsiz hale dönüştüler." dedi.

Fransa'daki eylemlerle ilgili olarak, "Gezi eylemlerinde dünyayı ayağa kaldırdınız." ifadesini kullanan Erdoğan, "Niye, burası Türkiye olduğu için mi? Hadi şimdi aynı şekilde yayınlayın." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'ye milyonlarca sığınmacı akın ederken, bizi sınırlarımızı açmaya davet edenler, kendi topraklarına yönelen aynı insanları dikenli teller ve duvarlar başta olmak üzere en sert tedbirlerle karşıladılar. Kim insan hakları savunucusu? Biz mi, onlar mı?" diye sordu.

"Hiç kimse ülkemize demokrasi ve insan hakları dersi vermeye kalkamaz"

Erdoğan, "Artık hiç kimse ülkemize demokrasi, insan hakları, özgürlükler dersi vermeye kalkamaz." diyen Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Sadece darbe girişimi karşısında gösterilen duruş ile şehirlerimizde misafir ettiğimiz milyonlarca sığınmacıya gösterdiğimiz kardeşlik, bizi insan hakları ve demokrasi konusunda ibra etmeye yeter. Bundan sonra demokrasi ve insan hakları denilince sorun aranacak yer asla Türkiye değildir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gece gündüz çalışarak, 31 Mart 2019 akşamı partimize 15. zaferimizi yaşatmakta kararlıyız." ifadelerini kullanarak, "Hiçbir fiyakalı söz, hiçbir parıltılı söylem, hiçbir şaşaalı hayat biçimi, Batı'nın insan hakları ve özgürlükler konusundaki ikiyüzlülüğünü gizleyemez. Biz başından beri neysek bugün de oyuz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Kibir ve büyüklenme bataklığına düşen, gözü şahsi çıkarından başka hiçbir şey görmeyenin, AK Parti çatısı altında yeri yoktur." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanParis
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