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Ortak TV yayınından Elde Edilecek Reklam Geliri Faydalı Kurumlara Aktarılsın
Ortak TV yayınından Elde Edilecek Reklam...

Ortak TV yayınından Elde Edilecek Reklam Geliri Faydalı Kurumlara Aktarılsın

Seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım'a anlamlı bir çağrıda bulundu. İmamoğlu, bu Pazar gerçekleştirilecek ortak TV yayınından elde edilecek reklam gelirlerinin faydalı kurumlara aktarılmasını teklif etti. İmamoğlu, ''Eğer öyle bir reklam arası oluşursa, RTÜK'ün yetkisi dahilinde ise ya da bu konuda genel bir anlaşma sağlanırsa, tüm kanallardaki reklam gelirlerinin, bu anlamda fayda sunan kurumlara dağıtılması konusundaki teklifimi buradan iletmiş olayım. Sayın Yıldırım'ın da buna, 'Evet' diyeceğini tahmin ediyorum'' dedi.

Ortak TV yayınından Elde Edilecek Reklam Geliri Faydalı Kurumlara Aktarılsın

Seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım'a anlamlı bir çağrıda bulundu. İmamoğlu, bu Pazar gerçekleştirilecek ortak TV yayınından elde edilecek reklam gelirlerinin faydalı kurumlara aktarılmasını teklif etti. İmamoğlu, ''Eğer öyle bir reklam arası oluşursa, RTÜK'ün yetkisi dahilinde ise ya da bu konuda genel bir anlaşma sağlanırsa, tüm kanallardaki reklam gelirlerinin, bu anlamda fayda sunan kurumlara dağıtılması konusundaki teklifimi buradan iletmiş olayım. Sayın Yıldırım'ın da buna, 'Evet' diyeceğini tahmin ediyorum'' dedi.

14 Haziran 2019 Cuma 13:51
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Ortak TV yayınından Elde Edilecek Reklam Geliri Faydalı Kurumlara Aktarılsın

İSTANBUL- Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğle yemeğinde bir araya geldiği basın mensuplarıyla gündeme dair bir sohbet gerçekleştirdi. İmamoğlu, İBB'de görev yaptıkları sırada kendilerine çeşitli hizmetlerde bulunan bazı çalışanların farklı görev yerlerine yollandığını belirterek, ''Duyum şeklinde yorumlanan ve sonrasında da sanki benim yalan ifadeler oluşturduğum şeklinde, yakın çevremizde çalışan İBB çalışanlarının 18 gün içinde, bize çay, kahve getiren, telefonları bağlayan, geçmişten bugüne orada çalışan insanlar, bize hizmet ettiler diye sağa sola savruldular, gönderildiler diye bahsetmiştim. İBB açıklama yapmış, böyle bir şey yokmuş. Var. Ben, o kardeşlerimin isimlerini vererek onların iş yaşamlarını sıkıntıya düşürmek ve deşifre etmek istemiyorum. Bırakın beni, benden önce orada görev yapmış, örneğin Sayın Mevlüt Uysal'ın oraya işe aldığı bir kişi bile, oradan oturduğu yerin tam tersi bir istikamete gönderiliyor. 'Sen çalışma' der gibi. Duyum değildir, nettir. Tek suçu, Ekrem İmamoğlu orada 18 gündür görev yapıyorken çay, kahve getirmiştir ya da telefon bağlamıştır. Çalışanına zulmeden, insanların ekmeğine sıkıntı veren bugün, oradaki kişiye hizmet ediyor. Kim var orada? Vekaleten bakan Sayın Vali Bey var. Yarın da seçilen kişiye. Allah'ın izniyle bize hizmet edecekler. Bu belediyede çalışan insanları fişlemek gibi tavırlarda bulunmak… Neymiş? Çay getirmiş. Neymiş? Yüzü güleç bakmış. Allah'tan korkun. Umarım, daha önce yapılan gibi burada da hemen geri getirirler de orada çalışanlarımızın huzuru yerine gelir. Ben uydurmadım. İfadelerim nettir. O kardeşlerimizin isimleri ve gönderildikleri yerler de bizde vardır. Ama o isimleri vererek, o insanlara sıkıntı vermek istemiyorum'' diye konuştu.

"Bu vaat bize aittir"

''Bugün UKOME'de, servis araçlarıyla ilgili tahditle ilgili gündeme alındı ve görüşüldü'' diyen İmamoğlu, ''Bu vaat bize aittir. Yıllardır, servis araçları ve bunların sahipleri, on binlerce ekmek yiyen insan ne yapacağını bilmez bir şekilde sıkıntı yaşıyorlardı. Ben de göreve gelir gelmez süreci başlatacağımı, 6 ay içinde de bunu neticelendireceğimi söylemiştim. Hatta bu anlamda UKOME ile arkadaşlarım görüşmelerini yapmıştı. Şu an görev yapan Vali Bey'in kendileri orada yokken, en azından personelle ilgili konuşmamız, yapmış olduğumuz taahhüdün, vekil olan Vali Bey'in tarafından dikkate alınmış olması, sürece başlanmış olması bizim eserimizdir. Bizim, vatandaş lehine vadettiklerimizin nasıl teker teker yerine geldiğinin bir ispatıdır'' ifadelerini kullandı.

'Evet' diyeceğini tahmin ediyorum''

Pazar günkü kendisi ve AK Parti adayı Binali Yıldırım arasındaki ortak TV yayınıyla ilgili konuşan İmamoğlu, ''Münazarada programın ortasında bir ara verileceği hususu bana iletildi. Yanılmıyorsam 10 dakika kadar reklam arası olacak. Buradan RTÜK'e ve rakibimi Yıldırım'a da sesleniyorum. Aklıma Mehmetçik Vakfı geldi. Başka kurumlar da eklenebilir. Bu münazara esnasında tüm TV'lerde oluşacak reklam gelirlerini, uygun görülecek uygun görülecek kamu yararına güzel hizmetler yapan vakıf ya da derneklere bu anlamdan dağıtılması konusunda bir sesleniş yapmış olayım. Bu seslenişi Sayın Yıldırım'ın da olumlu karşılayacağını düşünüyorum. Eğer öyle bir reklam arası oluşursa, RTÜK'ün yetkisi dahilinde ise ya da bu konuda genel bir anlaşma sağlanırsa, tüm kanallardaki reklam gelirlerinin, bu anlamda fayda sunan kurumlara dağıtılması konusundaki teklifimi buradan iletmiş olayım. Sayın Yıldırım'ın da buna, 'Evet' diyeceğini tahmin ediyorum'' dedi.

Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 14.06.2019 07:07
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