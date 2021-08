Nilüfer Zamanı’nda Bozduman Kalitesi 

Gerçekleştirdiği yayın akışıyla ülkemizin en sevilen kanallarının başlarında gelen Beyaz TV, özellikle yayınlanan programlarıyla çok büyük ilgi görüyor. 2017'den beri yaz boyunca Beyaz TV’de birbirinden değerli konular ve konuklarla büyük küçük herkesi ekrana kitleyen başarılı sunucu Nilüfer Batur, bu yıl da birbirinden güzel içerikli programıyla büyük başarı topluyor. Beyaz TV'de sabah kuşağı programı şeklinde başlayan yayında, birbirinden değerli kişisel gelişim uzmanları, doktorlar, astrologlar, kısacası toplumun merak ve talebine göre yayınını yapan Nilüfer Batur, güzelliğiyle de günümüze neşe saçıyor.

Birbirinden değerli konukların yer aldığı “Nilüfer Zamanı” programında en çok beğenilen konu şüphesiz ki astroloji ve spritüel yaşam. Astroloji ve spritüel yaşam denildiğinde de yıllardır bu alanda büyük hizmetleri olan, verdiği bilgilerle herkesi kendine hayran bırakan Astrolog ve Spritüel Danışmanı Ferdi Bozduman ve onunla olan yayın her hafta büyük beğeniyle izlenmekte. Haziran ayından bu yana her çarşamba birbirinden değerli konularla karşımıza çıkan Ferdi Bozduman, her gelecek haftası için herkesi sabırsızlandırıyor.

Beyaz TV'de Nilüfer Batur'un sunduğu “Nilüfer Zamanı” programına konuk olan Astrolog ve Spritüel Danışmanı Ferdi Bozduman, geçtiğimiz hafta gerçekleşen en son yayında Astrolojinin insan bedenindeki etkileşimlerinden söz ederek, Astrolojik döngüdeki egolarımıza değindi. Aşk, para, sağlık ve burçlara dahil her şeyi canlı yayında anlattı.

Ferdi Bozduman öngörülerinde yine yanılmıyor

Yayının son dakikalarında dünyadan ve ülkemizden şok olaylar olacağını açıklayan ünlü Astrolog, “Depremler yaşayabiliriz, kuzey kıtlık dönemi daha da aktif olacak, depremlerin olacağı bir dönem. Ufak depremlerle başlayıp yıkıcılara kadar gidilecek. Gerekli tedbirlerimizi alalım. Covid -19 vakalarımız var, bu sayılarımız daha da artacak. Güneş aslanda bu sebeple kısıtlamalar yaşayabiliriz çok dikkat edelim. Notlarımda hep nefes var. Hava ilgili olaylar, doğal afetler, yangınlar… Yangınlar, geçen haftadan beri İstanbul’da yanmayan Türkiye’de yanmayan, dünyada yanmayan yer yok. Özellikle ormanlar. Ani ölümler. Ünlülerin hayatında ani yaşanabilecek kişilerin cinayetlere kurban gittiğini duyabiliriz. Ani ve fevri kararlar vermeyelim. Trafikte sakin olalım. Bunun yanında petrol krizleri ve petrolle ilgili olaylar yaşanabilir. Borsada ani yükseliş ve düşüşler, riskli yatırımlardan kaçınalım. Elimizdeki paranın kıymetini bilelim. Bağışlarınızı yapın alma ve verme dengesine girin. Siz paranızı verin evrende size daha çok sağlık ve rızık versin. Gayri menkul alma konusunda sıkıntı yok. Çok gerekmedikçe ani büyük estetik operasyonlardan uzak duralım" demişti. Büyük yangınların olacağını söyleyen Bozduman tabiri caizse Antalya'da, Marmaris'te hatta İstanbul'da içimizi sızlatan yangınları aklımıza getirdi.

Esma'ül Hüsnalar çok çok önemli

Bir önceki hafta gerçekleşen programda burçlara göre Esma'ül Hüsna konuşuldu. Burç burç canlı yayında yorum yapan Bozduman, "Hangi burçlar hangi Esma’yı zikretmeli" konusunda büyük açıklamalarda bulundu.

Esmalar ile 2007 yılında Ender Saraç sayesinde tanıştığını ve bu Esma’ların kendisinin hayatında büyük değişiklikler yarattığını söyleyen Ferdi Bozduman; zikre sayı vermeyi doğru bulmayıp, sayıyı kişinin kendi bileceğine bağlayarak, kişileri Esma'ül Hüsna'yı anlamaya ve adabına göre yaşamaya davet ediyor.

Nedir o Esma'ül Hüsnalar;

Koç Burcu: El Kahhar, El Cebbar, El Fettah, El Muktedir

Boğa Burcu: El Metin, El Kadir, El Ganiy, Es Sabur, El Hak

İkizler Burcu: El Bsir, Es Semi, El Mukaddim, Eş Şehid

Yengeç Burcu: El Habir, El Hafız, Er Rahim, El Veli

Aslan Burcu: El Azim, El Mütekebbir, El Nur, El Azim

Başak Burcu: El Hakim, El Muhsi, El Kayyum, Er Rakip

Terazi Burcuı: El Latif, El Muksit, El Adl, El Halim, El Vedud

Akrep Burcu: El Bais, El Mümüt, El Varis, El Müid

Yay Burcu: El Basit, El Kerim, El Mugni, El Ganiy

Oğlak Burcu: Ed Darr, El Kabid, El Mani, El Muahhir

Kova Burcu: El Muhsi, El Alim, Ed Darr, El Mukaddim

Balık Burcu: El Batın, El Habir, En Nafi

Burçlar ve neler getirdikleri

Haziran ayından beri Beyaz TV'de Nilüfer Batur'un sunduğu Nilüfer Zamanı programına konuk olan Astrolog ve Spritüel Danışmanı Ferdi Bozduman, geçtiğimiz her hafta birbirinden değerli konularla izleyiciler ekrana kitliyor. Bu zamana kadar gerçekleşen programlarda başta genel burç yorumları olmak üzere, yeni ayın burçlara etkileri, burcunuza göre yeni ayın neler getirdiği, hangi burçların birbirleriyle çok güzel mutlu bir evlilik yürütebildiği, ruh ikizi- ruh eşi hakkında merak edilenleri, karma yaratan durumlar ve on iki burca özel ilişki tavsiyeleri hakkında yayınlar yaptı.

Ruh eşleri birbirlerine huzur verirler

Ruh eşini bize alan olarak daha yakın olan ve bizim eksik noktalarımızı tamamlayan kişidir diye açıklayan Bozduman, ruh eşi burçlarının kişilerin yıldız haritalarına bakarak bu uyumdan söz edebileceğimizi söyledi. Ruh eşini bulan kişilerin huzurlu olduklarını belirterek, “Bu kişiler aynı ortamda olmaktan keyif alırlar” dedi.

Güzel bir ilişkiyi nasıl yaşayabiliriz?

Olduğu gibi kabul etmek

Diğerlerinin bedenlerine saygı duymak

Doğruyu söylemek

Birleştirici konuşmak

Saygı,

Sevgi,

Anlayış

Dürüstlük

Fedakârlık ile güzel ilişki yaşayabiliriz.

Rüyaların bize mesajı nedir?

Rüyalar hakkında konuşan Ferdi Bozduman, “Her kültürde bir olaydan önce rüyaya yatma kültürü var ve doğal olarak ki rüyaların önemi her zaman hayatımızda çok büyüktür. Biz rüyalar aracılığı ile iz süreriz, rüyalar bize mesaj verirler. İki çeşit rüya var; bunlardan biri bilinç altı rüyalardır. Gün içerisinde yaşadığımız olayların gece yansıtılmasıdır. Bir de bilinçli rüyalar vardır. Allah bize direk mesaj gönderir. Allah’ın bize nasıl mesaj verdiğidir.

Rüyada gördüğümüz bazı şeyler;

Ünlü görmek: Şöhret, ün ekran ile ilgili bir durumla karşılaşılacağına

Cumhurbaşkanı görmek: Kendi hayatında ve etrafında çok önemli karalar vereceğine

Polis ya da asker görmek: Uzun süre yerinde sayan işlerin artık hareketlenmesi ve o çarkın dönmesine

Ölmüş birini rüyada yaşıyor görmek: Bu dünyada a bizimle ilişim kuramamış yakınlarımız bize mesaj gönderiyordur. “Olumsuzluk gelebilir temkinli ol, ben seni koruyorum” der.

Mektup görmek: Kendinizle ilgili önemli kararların alınacağına ve doğru iletişimi

Deprem ve kaos görmek: Kökten değişikliğe gitmeye, var olan bir şeyi tamamen değiştirip, yeni sayfa açmaya

Kabuslar: Uyarıcıdır. Hayatını ve doğruları sorgulamaya

Astrolog görmek: Kendi kaderine yön vereceğinize işaret etmektedir…

ELİF HAYVALI