Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1400.51
ALTIN
486.64
DOLAR
8.3663
STERLİN
11.6414
EURO
9.9516
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Personel Alıyor
Ankara Hacı Bayram Veli...
Gazi Üniversitesi 14 öğretim elemanı alacak
Gazi Üniversitesi 14 öğretim...
Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak
Özel yetenek sınavı ile...
Çıkrıkçılar Yokuşu yenileniyor
Çıkrıkçılar Yokuşu yenileniyor
Tıbbi sarf malzeme alımı 
Tıbbi sarf malzeme alımı 
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
AZRA’DAN ACI HABER
Kapat

Nilüfer Zamanı’nda Bozduman Kalitesi 

Beyaz TV’de Nilüfer Batur'un sunduğu “Nilüfer Zamanı” programının en sevilen yayını her çarşamba gerçekleşen Astrolog ve Spritüel Danışmanı Ferdi Bozduman yayını oldu. 

02 Ağustos 2021 Pazartesi 12:38
34 Okunma
Nilüfer Zamanı’nda Bozduman Kalitesi 

Gerçekleştirdiği yayın akışıyla ülkemizin en sevilen kanallarının başlarında gelen Beyaz TV, özellikle yayınlanan programlarıyla çok büyük ilgi görüyor. 2017'den beri yaz boyunca Beyaz TV’de birbirinden değerli konular ve konuklarla büyük küçük herkesi ekrana kitleyen başarılı sunucu Nilüfer Batur, bu yıl da birbirinden güzel içerikli programıyla büyük başarı topluyor. Beyaz TV'de sabah kuşağı programı şeklinde başlayan yayında, birbirinden değerli kişisel gelişim uzmanları, doktorlar, astrologlar, kısacası toplumun merak ve talebine göre yayınını yapan Nilüfer Batur, güzelliğiyle de günümüze neşe saçıyor. 

Birbirinden değerli konukların yer aldığı “Nilüfer Zamanı” programında en çok beğenilen konu şüphesiz ki astroloji ve spritüel yaşam. Astroloji ve spritüel yaşam denildiğinde de yıllardır bu alanda büyük hizmetleri olan, verdiği bilgilerle herkesi kendine hayran bırakan Astrolog ve Spritüel Danışmanı Ferdi Bozduman ve onunla olan yayın her hafta büyük beğeniyle izlenmekte. Haziran ayından bu yana her çarşamba birbirinden değerli konularla karşımıza çıkan Ferdi Bozduman, her gelecek haftası için herkesi sabırsızlandırıyor. 

Beyaz TV'de Nilüfer Batur'un sunduğu “Nilüfer Zamanı” programına konuk olan Astrolog ve Spritüel Danışmanı Ferdi Bozduman, geçtiğimiz hafta gerçekleşen en son yayında Astrolojinin insan bedenindeki etkileşimlerinden söz ederek, Astrolojik döngüdeki egolarımıza değindi. Aşk, para, sağlık ve burçlara dahil her şeyi canlı yayında anlattı.

Ferdi Bozduman öngörülerinde yine yanılmıyor 

Yayının son dakikalarında dünyadan ve ülkemizden şok olaylar olacağını açıklayan ünlü Astrolog, “Depremler yaşayabiliriz, kuzey kıtlık dönemi daha da aktif olacak, depremlerin olacağı bir dönem. Ufak depremlerle başlayıp yıkıcılara kadar gidilecek. Gerekli tedbirlerimizi alalım. Covid -19 vakalarımız var, bu sayılarımız daha da artacak. Güneş aslanda bu sebeple kısıtlamalar yaşayabiliriz çok dikkat edelim. Notlarımda hep nefes var. Hava ilgili olaylar, doğal afetler, yangınlar… Yangınlar, geçen haftadan beri İstanbul’da yanmayan Türkiye’de yanmayan, dünyada yanmayan yer yok. Özellikle ormanlar. Ani ölümler. Ünlülerin hayatında ani yaşanabilecek kişilerin cinayetlere kurban gittiğini duyabiliriz.  Ani ve fevri kararlar vermeyelim. Trafikte sakin olalım. Bunun yanında petrol krizleri ve petrolle ilgili olaylar yaşanabilir. Borsada ani yükseliş ve düşüşler, riskli yatırımlardan kaçınalım. Elimizdeki paranın kıymetini bilelim. Bağışlarınızı yapın alma ve verme dengesine girin. Siz paranızı verin evrende size daha çok sağlık ve rızık versin. Gayri menkul alma konusunda sıkıntı yok. Çok gerekmedikçe ani büyük estetik operasyonlardan uzak duralım" demişti. Büyük yangınların olacağını söyleyen Bozduman tabiri caizse Antalya'da, Marmaris'te hatta İstanbul'da içimizi sızlatan yangınları aklımıza getirdi. 

Esma'ül Hüsnalar çok çok önemli

Bir önceki hafta gerçekleşen programda burçlara göre Esma'ül Hüsna konuşuldu. Burç burç canlı yayında yorum yapan Bozduman, "Hangi burçlar hangi Esma’yı zikretmeli" konusunda büyük açıklamalarda bulundu. 

Esmalar ile 2007 yılında Ender Saraç sayesinde tanıştığını ve bu Esma’ların kendisinin hayatında büyük değişiklikler yarattığını söyleyen Ferdi Bozduman; zikre sayı vermeyi doğru bulmayıp, sayıyı kişinin kendi bileceğine bağlayarak, kişileri Esma'ül Hüsna'yı anlamaya ve adabına göre yaşamaya davet ediyor. 

Nedir o Esma'ül Hüsnalar;

Koç Burcu: El Kahhar, El Cebbar, El Fettah, El Muktedir

Boğa Burcu: El Metin, El Kadir, El Ganiy, Es Sabur, El Hak

İkizler Burcu: El Bsir, Es Semi, El Mukaddim, Eş Şehid 

Yengeç Burcu: El Habir, El Hafız, Er Rahim, El Veli

Aslan Burcu: El Azim, El Mütekebbir, El Nur, El Azim

Başak Burcu: El Hakim, El Muhsi, El Kayyum, Er Rakip

Terazi Burcuı: El Latif, El Muksit, El Adl, El Halim, El Vedud

Akrep Burcu: El Bais, El Mümüt, El Varis, El Müid

Yay Burcu: El Basit, El Kerim, El Mugni, El Ganiy

Oğlak Burcu: Ed Darr, El Kabid, El Mani, El Muahhir

Kova Burcu: El Muhsi, El Alim, Ed Darr, El Mukaddim

Balık Burcu: El Batın, El Habir, En Nafi

Burçlar ve neler getirdikleri

Haziran ayından beri Beyaz TV'de Nilüfer Batur'un sunduğu Nilüfer Zamanı programına konuk olan Astrolog ve Spritüel Danışmanı Ferdi Bozduman, geçtiğimiz her hafta birbirinden değerli konularla izleyiciler ekrana kitliyor. Bu zamana kadar gerçekleşen programlarda başta genel burç yorumları olmak üzere, yeni ayın burçlara etkileri, burcunuza göre yeni ayın neler getirdiği, hangi burçların birbirleriyle çok güzel mutlu bir evlilik yürütebildiği, ruh ikizi- ruh eşi hakkında merak edilenleri, karma yaratan durumlar ve on iki burca özel ilişki tavsiyeleri hakkında yayınlar yaptı. 

Ruh eşleri birbirlerine huzur verirler

Ruh eşini bize alan olarak daha yakın olan ve bizim eksik noktalarımızı tamamlayan kişidir diye açıklayan Bozduman, ruh eşi burçlarının kişilerin yıldız haritalarına bakarak bu uyumdan söz edebileceğimizi söyledi. Ruh eşini bulan kişilerin huzurlu olduklarını belirterek, “Bu kişiler aynı ortamda olmaktan keyif alırlar” dedi. 

Güzel bir ilişkiyi nasıl yaşayabiliriz? 

Olduğu gibi kabul etmek

Diğerlerinin bedenlerine saygı duymak

Doğruyu söylemek

Birleştirici konuşmak

Saygı,

 Sevgi,

Anlayış

Dürüstlük

Fedakârlık ile güzel ilişki yaşayabiliriz.

Rüyaların bize mesajı nedir?

Rüyalar hakkında konuşan Ferdi Bozduman, “Her kültürde bir olaydan önce rüyaya yatma kültürü var ve doğal olarak ki rüyaların önemi her zaman hayatımızda çok büyüktür. Biz rüyalar aracılığı ile iz süreriz, rüyalar bize mesaj verirler. İki çeşit rüya var; bunlardan biri bilinç altı rüyalardır. Gün içerisinde yaşadığımız olayların gece yansıtılmasıdır. Bir de bilinçli rüyalar vardır. Allah bize direk mesaj gönderir. Allah’ın bize nasıl mesaj verdiğidir. 

Rüyada gördüğümüz bazı şeyler;

Ünlü görmek: Şöhret, ün ekran ile ilgili bir durumla karşılaşılacağına

Cumhurbaşkanı görmek: Kendi hayatında ve etrafında çok önemli karalar vereceğine 

Polis ya da asker görmek: Uzun süre yerinde sayan işlerin artık hareketlenmesi ve o çarkın dönmesine 

Ölmüş birini rüyada yaşıyor görmek: Bu dünyada a bizimle ilişim kuramamış yakınlarımız bize mesaj gönderiyordur. “Olumsuzluk gelebilir temkinli ol, ben seni koruyorum” der. 

Mektup görmek: Kendinizle ilgili önemli kararların alınacağına ve doğru iletişimi

Deprem ve kaos görmek: Kökten değişikliğe gitmeye, var olan bir şeyi tamamen değiştirip, yeni sayfa açmaya

Kabuslar: Uyarıcıdır. Hayatını ve doğruları sorgulamaya

Astrolog görmek: Kendi kaderine yön vereceğinize işaret etmektedir…

ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Beyaz TVNilüfer ZamanıAstrolog Ve Spritüel Danışmanı Ferdi BozdumanFerdi Bozduman öngörülerinde Yine YanılmıyorBozduman Tabiri Caizse AntalyadaMarmariste Hatta İstanbulda Içimizi Sızlatan Yangınları Aklımıza Getirdi.YangınEsmaül HüsnalarRuh Eşin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi
Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi
TACİKİSTAN, 100 BİN AFGAN TACİK’İNİ BEKLİYOR
TACİKİSTAN, 100 BİN AFGAN TACİK’İNİ BEKLİYOR
Dışişleri'nden İsrail'e tepki
Dışişleri'nden İsrail'e tepki
Erdoğan: Kimsenin bu şanlı mücadeleyi önemsizleştirmeye hakkı yoktur
Erdoğan: Kimsenin bu şanlı mücadeleyi önemsizleştirmeye hakkı yoktur
Bakan Gül: Darbeye selam durulmamış, darbeciler yargılanmıştır
Bakan Gül: Darbeye selam durulmamış, darbeciler yargılanmıştır
Bakan Akar: Afganistan'daki havalimanı konusunda olumlu gelişmeler var
Bakan Akar: Afganistan'daki havalimanı konusunda olumlu gelişmeler var
Bakan Akar: 1 Ocak'tan bugüne 1366 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar: 1 Ocak'tan bugüne 1366 terörist etkisiz hale getirildi
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yol haritası çizmek istiyoruz
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yol haritası çizmek istiyoruz
Yargıtay Başsavcısı Şahin: HDP kararının 15 günde çıkması bekleniyor
Yargıtay Başsavcısı Şahin: HDP kararının 15 günde çıkması bekleniyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma