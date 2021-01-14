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Nata Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Tanık: AVM’lerde kütüphane dönemini başlattık

Ankara merkezli Nata Holding, alışveriş merkezlerinde kütüphane dönemini başlattı. Türkiye’nin ilk dört AVM kütüphanesini holding çatısı altında açtıklarını belirten Nata Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Tanık, “Sağlam bir toplumun temelinde bilgi vardır. Toplumumuzu hayatın her noktasında bilgi ile buluşturmak istedik” dedi.

14 Ocak 2021 Perşembe 14:08
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Nata Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Tanık: AVM’lerde kütüphane dönemini başlattık

ANKARA- Enerji, turizm, gayrimenkul gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren Ankara merkezli Nata Holding, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın alışveriş merkezlerini kütüphane ile buluşturma projesine öncülük etti. Son dönemde ‘Vega’ markasıyla alışveriş merkezi alanında büyüyen holding, Türkiye’nin ilk AVM kütüphanelerini başkentteki Nata Vega Outlet ile Vega AVM Subayevleri, Eskişehir’deki Vega Outlet ve İstanbul’daki Vega AVM’de açtı.

SAĞLAM TOPLUMUNTEMELİNDE BİLGİ VARDIR

Nata Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Tanık, firmanın sadece sektörel konularda değil, sosyal alanda da öncü olduğunu söyledi: “Tıpkı sağlam bir bina gibi sağlam bir toplumun da temelinde bilgi vardır. Bu bilinç ve vizyonla Nata Holding olarak, toplumumuzu hayatın her noktasında bilgi ile buluşturmak istedik ve Türkiye’nin ilk AVM kütüphanelerini hayata geçirdik. Kütüphanelerimiz AVM ziyaretçilerinden büyük ilgi görüyor. Bu alanda öncü olduğumuz için gururluyuz.”

ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Yusuf Tanık:Nata Holding
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