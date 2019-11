Mütabakat tam olarak yerine getirilmedi

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Pensilvanya'daki terörist başının ülkemize iadesi için birçok adım attık atmayı da sürdüreceğiz. Tüm darbeciler yargı önünde hesap verenekadar peşlerini bırakmamakta kararlıyız.

Suriye meselesini de enine boyuna konuşacğaız. Bu bağlamda DEAŞ, PKK, YPG gibi terör örgütleriyle mücadelede işbirliği üzerinde duracağız. Tutuşmalar başladı. Bugüne kadar biz düşündük bundan sonra onlar düşünsün. Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son noktayı konuşma fırsatı bulacağız.

Ferhat Abdi Şahin'in nasıl bir terörist olduğunu, böyle bir teröristi bunların kabul etmesinin yanlış olduğunu da aynen belgeleriyle ifade edeceğiz. Bu terörist başınında ülkemizde bugfüne kadar yağmış olduğu bütün eylemlerini belgeleriyle resimleriyle takdim edeceğiz. Varıdğımız mutabakatın tam olarak yerine getirilmediğini yine kendilerine belgeleriyle takdim edeceğiz.

Güenli bölgeyle alakalaı olarak da bölgeni,n şu anda geldiği noktayı da ifade ediyoruz. Burada özellikle gördüğünüz gibi Irak sınırıyla cerablus'a kadar olan bölgenin burada bizim sınırımız, suriye sınırı olmak üzere yine tablo içinde haritada yerini alıyor.

13 Kasım'da ABD Diyanet Merkezi'ni de ziyaret edeceğiz.

Başkan Trump ile sorunların çözüme kavuşturulması ve ilişkilerimizin geliştirilmesi konusunda hemfikiriz. Şimdiye kadar pek çok konuda ciddi mesafe aldık. İki lider olarak bu ziyarette önce dar kapsamlı bir görüşmemiz olacak. Ardından heyetler arası görüşme yapacağız. Ardından birlikte bir basın toplantısı yapacağız. Bu basın toplantısıyla birlikte de diğer programımızı icra edeceğiz. Terörle mücadele öncelikli konumuzu oluşturmaktadır.

Terör örgütleri hala bölgede. Dün Kamışlı'da sivillere yönelik cereyan eden terör öylemleri ortada. Münbiç'te de terör örgütleri var, Tel Abyad'da da aynı şekilde... Buradan ne ABD ne Rusya verdikleri gün ve saatlerde temizlemiş değiller ne yazık ki. Bunları Trump ile konuşacağız. Döndükten sonra Putin ile de bu gelişmeleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Çünkü İdlib'de de benzer sıkıntılar yaşanmaya devam ediyor.

AB bir şeyi unutuyor. Çünkü görev yapanların bşirçoğu bakıyorum ki siyasette hala yeni. Birçoğu da malesef yeniliğin verdiği cehaletle yaklaşıyorlar. Her şeyden önce biz Kıbrıs'ta bir garantör ülkeyiz, Yunanistan da İngiltere de garantör ülke. Bizim burada bazı haklarımız var. Bunlar uluslararası hukuktan kaynaklanan haklar. Ancak uluslararası ukukun hak vermediği ülkeler kendislerine has çalışmalar yapmaya çalışıyorlar. Ama Türkiye'ye gelince yaptırım uygulayacağız diyorlar. Sürakli Türkiye'yi oyaladınız. Hangi ülkeler geldi geçti onları Avrupa Birliği üyesi yaptınız. Ama Türkiye'ye karşı hiçbir zaman verdiğiniz sözü tutmadınız.

Avrupa Birliği, bak şunu iyi bilin; Türkiye, sizin bugüne kadar tanıdığınız ülkelerden değil. Sizinle müzakere masasında olan bir ülke. Bu masada olmak da bizi bağlamaz. Bu müzakereler bir anda bitebilir. Şu anda 4 milyon mülteciyi ülkesinde ağırlayan Türkiye'ye karşı takındığınız tavrı iyi bilin.

Bu kapılar açılır. DEAŞ'lı teröristleri ülkelerine iade etmeye başladık. Bugüne kadar biz düşündük, bundan sonra onlar düşünsün Sonrasında biz bunları takmayız yolumuza devam ederiz.

Şu an itibariyle 11 şehidimiz var, 163 yaralımız var. SMO'dan 202 şehit var, 656 yaralı var. Sivil can kaybı 21, sivil yaralı ise 184. bunun hesabını kim verecek? bunun hesabını şu an bölgede, işte güvenli bölge ve devriye çalışmaları yapıyoruz. Yapıyoruz da neticeye bakın. Malesef herhangi bir netice yok. Şu an 4 bin 219 metrekarelik alan şu an kontrol altında.

Hepsinden öte burada biz ABD, Rusya ikilisiyle bugüne kadar yürüttüğümüz samimi çalışmayı kararlı bir şekilde yürütmek istiyoruz. NATO Paktı içerisinde yer alan ülkeler içerisinde yer alan ülkeler olarak NATO'nun şu ana kadar eğilmediği bu süreci gözden geçirip eğilmesi lazım. 3-4 Aralık tarihlerinde liderler zirvesini önemsiyorum. Orada bunların hepsini tepeden tırnağa konuşacağoz. Orada bütün NATO ülkelerine, bütün bunların hepsini ortaya koyacağız.

NATO kendi müttefiklerine hep bu şekilde bakıp yalnız bırakıyorsa heralde bunların izahı mümkün değildir. İş böyle bir saldırı karşısında Türkiye'yi yalnız bırakacaksınız... Bunları Londra'da zirvede gündeme getireceğiz. DEAŞ'lıları biz göndermeye devam edeceğiz. Almışlar almamışlar, bunlar bizi ilgilendirmiyor. Başka planlar da olabilir bunları yeri geldiğinde konuşacağız.