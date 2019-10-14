Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93981
ALTIN
284.038
DOLAR
5.9263
STERLİN
7.4337
EURO
6.5365
Bayhan Prodüksiyon ile Harbiye’de Yıldızlar Geçidi Başlıyor
Bayhan Prodüksiyon ile Harbiye’de Yıldızlar...
Sonbahar renkleri arasında 'masalsı' yolculuk
Sonbahar renkleri arasında 'masalsı' yolculuk
Bodrum'da Halikarnas Balıkçısı anısına bitki müzesi kurulacak
Bodrum'da Halikarnas Balıkçısı anısına bitki...
Bursaspor, son yılların en düşük değerli kadrosuyla mücadele ediyor
Bursaspor, son yılların en düşük...
Panik atağa 'papatya çayı' önerisi
Panik atağa 'papatya çayı' önerisi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Mühimmat ikmali yapan teröristler, etkisiz hale getirildi

Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda mühimmat ikmali yapan teröristler, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, o anların görüntüsünü paylaştı.

Mühimmat ikmali yapan teröristler, etkisiz hale getirildi

Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda mühimmat ikmali yapan teröristler, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, o anların görüntüsünü paylaştı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 11:20
35 Okunma
Mühimmat ikmali yapan teröristler, etkisiz hale getirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin Twitter hesabından yeni bir görüntü paylaştı. Görüntüde, tünel ağzında kamyonete mühimmat ikmali yaparken İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen teröristler, düzenlenen hava saldırısı ile etkisiz hale getirildi. Bakanlık, görüntüyü "Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG'li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA'larımızca tespit edilerek, Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi" başlığı ile paylaştı.

DHA

Son Güncelleme: 14.10.2019 04:25
Anahtar Kelimeler:
Etkisiz Hale GetirildiMühimmat Ikmali Yapan TeröristlerBarış Pınarı Harekatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Suriye sınırına tank sevkiyatı sürüyor
Suriye sınırına tank sevkiyatı sürüyor
Barış Pınarı Harekatı’nda 6’ncı gün
Barış Pınarı Harekatı’nda 6’ncı gün
MSB: Harekatta 525 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Harekatta 525 terörist etkisiz hale getirildi
İbrahim Kalın: Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok
İbrahim Kalın: Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
YPG/PYD üyesi 24 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
YPG/PYD üyesi 24 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Barış Pınarı Harekatı’nda 5'inci gün
Barış Pınarı Harekatı’nda 5'inci gün
Suruç ve Akçakale'de sivillere saldırı
Suruç ve Akçakale'de sivillere saldırı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans