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MSB: Rejime ait savaş uçağı düşürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait L-39 tipi savaş uçağının düşürüldüğünü, son 24 saatte ise 327 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

03 Mart 2020 Salı 13:08
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MSB: Rejime ait savaş uçağı düşürüldü

ANKARA - Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür" denildi.

SON 24 SAATTE 327 REJİM ASKERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekâtı kapsamında son 24 saatte 327 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Son 24 saatte; 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma füze sistemi, 3 zırhlı muharebe aracı, 5 silahlı pikap, 6 askeri araç ve 1 mühimmat deposu imha edildi, 327 rejim askeri de etkisiz hale getirildi" denildi.

DHA

Son Güncelleme: 03.03.2020 13:23
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma BakanlığıBahar Kalkanı Harekatı
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