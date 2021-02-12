Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 3
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1538
ALTIN
411.454
DOLAR
7.0235
STERLİN
9.7297
EURO
8.4942
20 adet iş yeri ihaleyle kiraya verilecek
20 adet iş yeri...
20 akademik personel alınacak
20 akademik personel alınacak
Muhtelif taşınmazlar kiraya verilecek
Muhtelif taşınmazlar kiraya verilecek
Ankara'da 174 adet konut satışa çıkarıldı
Ankara'da 174 adet konut...
Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden tohumluk üretim hakkı satış ihalesi
Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden...
İş fırsatları için hemen tıkla!

MSB: 'Pençe Kartal-2 Harekâtı'nda 33 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde başlatılan 'Pençe Kartal-2 Harekâtı'nda, 2'si örgütün sözde yönetim kadrosunda yer alan 33 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

12 Şubat 2021 Cuma 14:39
7 Okunma
MSB: 'Pençe Kartal-2 Harekâtı'nda 33 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere yönelik 10 Şubat 2021 günü başlatılan 'Pençe Kartal-2 Harekâtı'nın planlandığı şekilde devam ettiği belirtildi. Harekât kapsamında teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargâh yerleri ile mağaralardan oluşan 50'den fazla hedefin, hava harekâtı ile imha edildiği belirtildi. 40'dan fazla uçağın katıldığı harekâtta insansız hava aracı ve silahlı insansız hava araçların yanı sıra tanker uçakları ve Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçaklarının da görev aldığı, büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan hava harekâtında hedeflerin tam isabetle vurulduğu kaydedildi. Harekât ile terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır darbe vurulduğu belirtilerek, şöyle denildi:

"Hava harekâtının ardından ise bölgeye kara unsurları helikopterle indirilmiştir. İlk temasta şehit düşen kahraman personelimizin kanları yerde bırakılmamış, harekât kapsamında şu ana kadar, 2'si örgütün sözde yönetim kadrosunda yer alan 33 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Dost ve müttefiklerimizle koordine edilerek yapılan harekât öncesinde hedefler özenle seçilmiş, harekâtın planlanması ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunmasına azami hassasiyet gösterilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma BakanlığıPençe Kartal2 Harekatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Soylu'dan 'dijital mecralarda vesayet' açıklaması
Bakan Soylu'dan 'dijital mecralarda vesayet' açıklaması
Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı 'ULAQ' Mavi Vatan ile buluştu
Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı 'ULAQ' Mavi Vatan ile buluştu
Bakan Akar ile Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov 'Kış-2021 Tatbikatı'nı izledi
Bakan Akar ile Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov 'Kış-2021 Tatbikatı'nı izledi
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye tepki!
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye tepki!
1268 kişilik personel ile kış tatbikatı
1268 kişilik personel ile kış tatbikatı
'Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu' 2 metrelik kar kalınlığında sürüyor
'Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu' 2 metrelik kar kalınlığında sürüyor
Bakan Akar'dan önemli açıklamalar
Bakan Akar'dan önemli açıklamalar
Adalet Bakanı Gül'den 'militan' tepkisi
Adalet Bakanı Gül'den 'militan' tepkisi
Irak sınırındaki Balkayalar'da 'Hudut Kartalları' teröristlere göz açtırmıyor
Irak sınırındaki Balkayalar'da 'Hudut Kartalları' teröristlere göz açtırmıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma