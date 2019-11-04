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MSB: Barış Pınarı'nda, kiliseler ve tarihi yapılar zarar görmedi

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad ve Resulayn'da bulunan kiliseler ve diğer tarihi yapıların Barış Pınarı Harekâtı'nda zarar görmediğini açıkladı.

MSB: Barış Pınarı'nda, kiliseler ve tarihi yapılar zarar görmedi

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad ve Resulayn'da bulunan kiliseler ve diğer tarihi yapıların Barış Pınarı Harekâtı'nda zarar görmediğini açıkladı.

04 Kasım 2019 Pazartesi 16:23
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MSB: Barış Pınarı'nda, kiliseler ve tarihi yapılar zarar görmedi

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekâtı başlaman önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sivilleri, tarihi, kültürel, dini yapıları hedef almayacağı ve çevreye zarar vermeyeceğinin duyurulduğuna dikkat çekildi. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarında olduğu gibi harekâtın icrası esnasında da operasyonların gecikmesi pahasına bu prensiplerden taviz verilmediği belirtilerek şöyle denildi:

"Terör örgütü PKK/YPG ve destekçileri ise daha harekât başlamadan Kürt kardeşlerimizi yok edeceğimizi, Hristiyanlar başta olmak üzere diğer etnik ve dini grupların hedef alınacağı yalanını ortaya atmış, kendi işledikleri insanlık suçlarını ise tüm dünyadan gizleme gayretine girmişlerdir. Ancak Barış Pınarı Harekâtında TSK tarafından terör örgütü PKK/YPG ve destekçilerinin maskesi bir kez daha düşürülmüş, terör örgütünün Tel Abyad'da bir kiliseyi havan mevzisi yaptığı, bazı kiliselere terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterlerini astığı ortaya çıkarılmıştı. Bugün ise Tel Abyad ve Resulayn'da bulunan kiliselerin fotoğraflarına bakıldığında Barış Pınarı Harekâtı'nda hiç bir şekilde zarar görmedikleri apaçık görülmektedir. Bölgede bulunan askerlerimiz tüm etnik ve dini yapılar ile yakından ilgilenmekte, harekât öncesinden beri hasıl olan ihtiyaçları da dahil olmak üzere tamamının giderilmesi için de her türlü gayret sarf edilmektedir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma BakanlığıTel AbyadResulaynKiliseler Ve Tarihi Yapılar
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