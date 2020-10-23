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MSB: Ateş Serbest-2020 faaliyeti başarıyla tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, bütün hedeflerin tam isabetle vurulduğu Ateş Serbest-2020 faaliyetinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

23 Ekim 2020 Cuma 12:56
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MSB: Ateş Serbest-2020 faaliyeti başarıyla tamamlandı

ANKARA - Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimizin bütün hedefleri müthiş bir kabiliyet ve tam isabetle vurduğu Ateş Serbest-2020 faaliyeti başarıyla tamamlandı" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ateş Serbest2020MSB
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