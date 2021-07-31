Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi

ANTALYA, (DHA)

Dün gece Gebece ve Ahmetler mahallelerinde etkili olan yangında etkilenen 5'i orman personeli 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Ahmetler Mahallesi tahliye edilirken, kalacak yerleri olmayan vatandaşlar KYK yurduna yerleştirildi. Antalya'da orman yangını Manavgat'ın dışında Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde de sürüyor. Gece boyu bölgede yapılan arama çalışmalarında, Erdal Tokla ve Yaşar Cinbaş'ın Beloluk mevkiinde yanan arazözde cansız bedenlerine ulaşıldı.

Manavgat merkeze 30 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda çarşamba günü saat 12.00 sıralarında 4 farklı noktada başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgede çok sayıda zeytinlik ve bahçenin yanı sıra ormanlık alanda etkili olan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın, bölgedeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yanı sıra hayvanların barındığı noktalara da yayıldı. Yangın söndürme uçakları ve helikopterlerin yanı sıra orman işçileri ile itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına katıldı. Yangının büyük bir alanda etkili olması nedeniyle birçok ev kullanılmaz hale geldi. Vatandaşlar eşyalarını alamadan evlerini terk etti. Bazı evlerde ise yangının hala devam ettiği görüldü. Mahallede otomobiller, iş makineleri ve bir itfaiye aracı yanarak metal yığını haline geldi.

Manavgat'ta 42 mahallenin etkilendiği yangında 27 mahalle tahliye edildi. 18 bin aboneye elektrik ve su verilemeyen Manavgat'ta yangına evlerinde yakalanan Hasan Ali Yüksel ile Osman ve Şehri Kardaş çifti yaşamını yitirdi. Yangından etkilenen 279 vatandaş hastanelerde tedavi edildi.

5 BAKANLI KOORDİNASYON

Yangın sonrası Manavgat'a gelerek, söndürme çalışmalarını yerinde takip eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün öğle saatlerinde yangın bölgesinde incelemelerde bulunacak. Saat 12.00'de Manavgat'taki komuta merkezinde olması beklenen Erdoğan, brifing alacak, alanı helikopterle havadan inceledikten sonra diğer yangın bölgesi Marmaris'e geçecek.

YANGIN BÖLGESİNDE İNCELEME

Dün akşam Manavgat'taki yangın komuta merkezinde yapılan toplantının ardından gece Belenobası'na geçen Bakan Soylu, vatandaşlarla bir araya gelip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bakan Soylu, bölgede hasar gören yerlerde incelemelerde bulunarak, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşının yanında olduğunu söyledi. Bakan Süleyman Soylu, yangının devam ettiği Gündoğmuş ilçesinde de incelemelerde bulundu. Bakan Soylu burada Gündoğmuş Kaymakamı Hamza Özbilgi, Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Arslan ile bölge halkıyla görüşüp, son durum hakkında bilgi aldı.

YANGINDAN ETKİLENEN 6 KİŞİ HASTANEDE

Orman yangını, dün gece Gebece ve Ahmetler mahallelerinde etkili oldu. Söndürme çalışmasına katılan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bergama, Akhisar ve Demirci Orman İşletme Müdürlüğü orman işçilerinden oluşan timden elinde yanıklar oluşan Niyazi Iskarca ile dumandan etkilenen Hüseyin Karakuş, Volkan Altınkaya, Adem Uyanık ve Yılmaz Ağaç, ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirildi. Aynı bölgede dumandan etkilenen ilaç dağıtımı yapan Sercan Karadeniz de hastanede tedaviye alındı. Yaralı ve dumandan etkilenen orman işçileri ve ilaç dağıtıcısı Karadeniz'in hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey gece geç saatlerde Manavgat Devlet Hastanesi'ne gelerek yetkililerden orman işçilerinin durumu hakkında bilgi aldı.

AHMETLER MAHALLESİ TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan yangının etkili olduğu Ahmetler Mahallesi tahliye edilirken, kalacak yeri olmayan vatandaşlar Manavgat KYK yurduna yerleştirildi. Ahmetler'de Arama Kurtarma Birliği aracı ile alınan bir grup yaşlı vatandaş da Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada, içlerinden birinin sağlık kontrolünün yapılmasının ardından bu vatandaşlar da KYK yurduna götürüldü. Sağlık kontrolü için yaşlı kadın muayene odasına alındığı sırada eşi de onu yalnız bırakmadı.

AKSEKİ'DE ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE DAYANDI

Antalya'da orman yangını Manavgat'ın dışında Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde de sürüyor. Akseki ilçesine bağlı Kepezbeleni Mahallesi'ni küle döndüren yangın, komşu mahalle olan Hocaköy'e de sıçradı. Burada dün gün boyu devam eden yangın yerleşim yerlerine 250 metre kadar yaklaştı. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için ekipler gece boyu karadan müdahale etti, vatandaşlar da çalışmalara kendi imkanlarıyla destek verdi. Bölgedeki yangının devam ettiği belirtildi.

GÜNDOĞMUŞ'TA BİR MAHALLE BOŞALTILDI

Gündoğmuş ilçesine bağlı Ortagonuş Mahallesi’nde dün başlayan yangın da yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar dayandı. Sarp ve kayalık yamaçtan yerleşim yerlerine doğru ilerleyen alevlere müdahale için bölgeye sevk edilen ekipler, mahallenin üst kısmında kalan yolu hat olarak belirledi. Yangın söndürme ekipleri, alevlerin buradan yolun alt kısmındaki yerleşim bölgesine sıçramaması için müdahale ederken, mahalle tedbir amacıyla boşaltıldı.

DÖNME DOLAPTA IŞIKLI MESAJ

Antalya'daki Lunapark'ta bulunan, 'Heart of Antalya- Antalya'nın Kalbi' adı verilen, Türkiye'nin en büyük, Avrupa'da İngiltere'nin başkenti Londra'dakinden sonra ikinci büyük dönme dolabından, dün gece orman yangınları nedeniyle yeşil renkli zemin üzerinden mesaj yayınlandı. 90 metre yükseklik ve 42 kabinli dönme dolabın üzerine LED ışıklarla 'Geçmiş olsun Manavgat, geçmiş olsun Türkiyem' mesajı yazıldı ve gece boyunca ekrandan kaydırıldı. Türk bayağının da yer aldığı fon, şehrin dört bir yanından görüldü.

İNSANSIZ HELİKOPTERDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Titra Teknoloji firması tarafından 2,5 yıllık Ar- Ge çalışmasıyla üretilen 'Alpin' isimli insansız helikopter, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca ilk kez Manavgat yangınında kullanıldı. Havadan yangın kontrol merkezine aktardığı anlık görüntülerle, yangının gidişatına dair detaylı bilgiler sağlayan insansız helikopter, ilk görüntüleri yangın kontrol merkezi ile paylaştı. Üzerinde bulunan yüksek çözünürlüklü termal kamera ve sensörlerle havada 8 saat kalabilen insansız helikopter, 20 bin feet yükseklik ve saatte 160 kilometre hıza çıkabiliyor. İnsansız helikopterin çektiği görüntülere Demirören Haber Ajansı (DHA) ulaştı.

YANGINI ÇARESİZ GÖZLERLE İZLEDİLER

Manavgat'ta sert esen rüzgarın etkisiyle yangınlar birçok alanda etkisini sürdürürken, itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler zaman zaman zor anlar yaşıyor. Salur mahallesi Yalamaklı mevkiinde yangını söndürmek isteyen ekipler alevlerin arasında kaldı. Yüksekliği 15 metreyi bulan alevlerle burun buruna gelen işçiler, arazöz yardımıyla ormanlık alandan karayoluna güçlükle çıkabildi. Ekiplerin çalışmalarında lastiği patlayan bir kepçe de ormanlık alanda kaldı. Ekipler alevlerin yükseldiği ormanın yanışını çaresiz gözlerle yol kenarından izledi. Yangından dolayı yükselen dumandan güneş kızıla döndü.

EVİNİN YANIŞINI GÖZYAŞLARIYLA KAMERAYA KAYDETTİ

Manavgat'taki orman yangınında Bucakşeyhler Mahallesi’nde birçok ev yandı. Eski manken Tuğba Özay'ın çiftliğinin de bulunduğu mahallede bir vatandaş, evininin yanmasını gözyaşlarıyla izledi ve cep telefonuna kamerasıyla kaydetti. Adının İsmail olduğu belirtilen mahalleli, "Emeklerim gitti, ev gitti. Yanıyor, cayır cayır yanıyor. Yanıyor, Allah’ım sen afatından koru yarabbi. Allah’ım afatından koru. Gitti" diye ağladı.

Alevlerin evi ve tüm sokağı sarmasının ardından bir kişi İsmail’e, "İsmail çık. Canın sağolsun çık" diye bağırdı. İsmail’in yanına gelen bazı kişiler ikna edip mahalleden uzaklaştırdı.

2 ORMAN İŞÇİSİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 gündür süren orman yangını, rüzgarın etkisiyle zaman zaman kontrolden çıkıyor. Dün akşam saatlerinde Güğlen Dağı'nda başlayan orman yangını, kısa sürede Gebece Mahallesi’ni tehdit etmeye başladı. Hızla ilerleyen alevler nedeniyle, hilal şeklinde dağın eteğine sıralanan evlerden bazıları yandı. Mahalle tahliye edilirken bazı vatandaşlar ise evlerinin önündeki kışlık yakacak odunları uzaklaştırmaya çalıştı.

Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü mahalle tamamen duman altında kaldı. Dün gece Güğlen Dağı’na giden orman işçileri Erdal Tolka ve Yaşar Cinbaş, alevlerin arasında kaldı. İki işçiye ulaşılamayınca AKUT'tan destek istendi. Gece boyu bölgede yapılan arama çalışmalarında, Erdal Tokla ve Yaşar Cinbaş'ın Beloluk mevkiinde yanan arazözde cansız bedenlerine ulaşıldı.

Yolun alevler nedeniyle kapalı olduğunu söyleyen Mustafa Kaya, "Şu an mahalle ve dağ yanıyor. Yol kapalı. Orman yandığı için taşlar dökülmüş. Güğlen Dağı yerleşim yeri. Yazlık ve kışlık olarak kullanılan bir yer burası. Her yer tahliye edildi. Köyde yaralanan yok ama 2 orman işçisine dün gece ulaşamadılar" dedi.

Ali Kaya ise yeşil alanın tamamen yandığını söyledi. Eşyaları ve hayvanları yangından kurtardıklarını belirten Kaya, "Eşimi, çocuklarımı ve hayvanlarımı güvenli bölgeye götürdüm" diye konuştu.

Hasan Kaya ise köy evi olduğu için alt katında samanlık ve odunların olduğunu belirtti. 2 orman işçisinin yaşamını yitirdiğini söyleyen Kaya, "Dış cephesini helikopter söndürebilir belki ama iç kısmına bir şey yapamaz. Yanmasın diye dua ediyoruz. Dün ikindi saatlerinde ormana ait arazöz yangın nedeniyle patlamış. İki orman işçisi ölmüş diyorlar" dedi.

YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 5'E ÇIKTI

2 orman işçisiyle birlikte Manavgat'taki yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e çıktı. Daha önce de Hasan Ali Yüksel ile Osman ve Şehri Kardaş çifti yaşamını yitirmişti.

YANGIN ALANYA SINIRINA DAYANDI

Antalya Manavgat'ın Gündoğmuş ilçesinde 2 gündür etkili olan ve sarp alanda çıktığı için söndürme çalışmaları güçlükle devam eden yangın, Alanya sınırına kadar ulaştı. İlçenin kırsal bölgesinde bulunan Güzelbağ'a kadar gelen yangın nedeniyle mahalle boşaltılırken, girişler ise kolluk kuvvetlerince alevlerin hızlı yayılması ihtimalinden dolayı engelleniyor. Yangına havadan 3 uçak ile 5 helikopterin yanı sıra 50 itfaiye aracı ile müdahale ediliyor.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yangının yaklaştığı Bayır, Takanlar ve Bayırkozağacı mahallelerine giderek incelemelerde bulundu. Başkan Yücel, yangın tehlikesine karşı tedbir amaçlı bölgeyi tahliye ederek, mahalleliyi yurtlara yerleştirdiklerini, ekiplerin tehlikeye karşı önlem çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

BAŞKANDAN 'GELMEYİN' ÇAĞRISI

Başkan Yücel, sosyal medya üzerinden de açıklama yaparak, yangına insan gücüyle karadan müdahalenin zor olduğunu söyledi. Başkan Yücel, "An itibarıyla yangın şu anda şiddetli rüzgarla Güzelbağ Mahalle'mizde artarak devam etmektedir. 3 uçak, 5 helikopter ve 50'nin üzerinde büyük itfaiye araçları ile yangına müdahale edilmektedir. Biz, tüm kurum ve belediye ekiplerimizle Güzelbağ'dayız ve can kaybı yaşanmaması için bölgenin boşaltılması için mücadele ediyoruz. Güzelbağ'da insan yardımıyla yapılabilecek bir mücadele yoktur. Lütfen yardım amacıyla da olsa Güzelbağ'a gelmeyin. Yardım edecek araç ve ekipler için hem bölgeyi hem de trafiği rahatlatalım" dedi.