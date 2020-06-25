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Kovalamaca sonucu yakalanan şüpheliler hırsız çıktı

Bahçelievler'de polisin şüphelenerek durdurmak istediği otomobildeki şüpheliler kaçmaya çalışınca kovalamaca yaşandı. Yakalanan şüphelilerin üst aramasında ve otomobilde yapılan aramalarda 16 cep telefonu ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

25 Haziran 2020 Perşembe 10:29
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Kovalamaca sonucu yakalanan şüpheliler hırsız çıktı

Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Altın Sokak'ta geçen Cumartesi saat 10.00 sıralarında denetim gerçekleştiren motosikletli yunus polisleri şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi. Şüpheliler otomobili durdurmayarak kaçmaya başladı. Polis ile şüpheliler arasında 500 metre süren kovalamacının ardından şüpheliler kullandıkları otomobil ile kaza yapınca yaya olarak kaçmaya çalıştı. Şüpheli Hüseyin A.(20) ve Adem A.(27) polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, müdahale sırasında bir polis memurunun parmağı kırıldı. Otomobilde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 16 cep telefonu ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BahçelievlerHırsızPolis
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