Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1195
ALTIN
489.210
DOLAR
7.9460
STERLİN
10.3960
EURO
9.4145
EBRU GÜNDEŞ'İN ŞARKISINI SÖYLEDİ
Koronavirüs sürecinde teknoloji hayatlarımızı nasıl etkiledi?
Koronavirüs sürecinde teknoloji hayatlarımızı nasıl...
“Çenelerimizin boyutları küçülüyor”
“Çenelerimizin boyutları küçülüyor”
“Hiç belirti olmadan da kriz gelebiliyor”
“Hiç belirti olmadan da kriz...
Antalyaspor, Başakşehir ile 30'uncu randevuda
Antalyaspor, Başakşehir ile 30'uncu randevuda
İş fırsatları için hemen tıkla!

Koronavirüs tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da yaptığı açıklamada, "Koronavirüs tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumdadır. Bursa şu an salgının başından bu yana en kritik günlerini yaşıyor. Eylül ayının ortalarına kıyasla günlük vaka sayısı yaklaşık 3 kat artmıştır" dedi. “Bu Çarşamba, Bilim Kurulu Toplantısı’nı İstanbul’da gerçekleştireceğiz” açıklamasında bulunan Bakan Koca, İstanbulluları uyardı: "İstanbul’daki vaka sayısı, Türkiye genelinin yüzde 40’ına ulaşmış durumda. İstanbulluları, kurallara gerekirse fedakarlıkta bulunarak uymaya davet ediyorum."

23 Ekim 2020 Cuma 12:44
6 Okunma
Koronavirüs tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti

BURSASağlık Bakanı Fahrettin Koca, Güney Marmara’daki koronavirüs salgınında yaşanan gelişmeleri ve sağlık yatırımlarını incelemek üzere Bursa’ya geldi. Bursa Valisi Yakup Canbolat ile bir araya gelen Bakan Koca, temaslarına ilişkin valilikte basın toplantısı düzenledi.

Sözlerine sağlık çalışanlarının hastaları iyileştirmek için gösterdiği çabayı, vatandaşların da tedbirlere uymak için göstermesini rica ederek başlayan Sağlık Bakanı Koca, salgınla mücadelede şu an tedbirlerden daha güçlü bir silahın bulunmadığı vurguladı.

"BU MÜCADELE, TEDBİRLERE UYMAKLA KAZANILIR"

"Biliyoruz ki böyle bir mücadele, sadece hasta tedavi ederek kazanılmaz, yayılmayı önleyerek kazanılır" diyen Sağlık Bakanı Koca, sözlerine "Bu ancak ve ancak tedbirlere uymakla mümkündür. Şehir şehir dolaşıp çağrılarımızı tekrarlıyoruz. Bugün burada planladığımız gibi çalışma toplantıları düzenlediğimiz her yerde, salgına karşı mücadelede gelinen noktayı hastanelerimizin durumunu, alınacak ek tedbirleri, sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını değerlendiriyoruz. Bursa’daki çalışmamıza değerli valimiz Yakup Canbolat ile durum değerlendirmesi yaparak başladık. Kendisi, bildiğiniz gibi salgına karşı yerel tedbirleri alıp uygulamaya koyan İl Hıfzıssıhha Kurulu’na başkanlık etmektedir. Sayın Vali Canbolat’a çabaları için mücadelemiz adına teşekkür ediyorum" şeklinde devam etti.

"BURSA, COVID-19'A KARŞI VERİLEN MÜCADELENİN MERKEZLERİNDEN BİRİ"

3 milyonu aşkın nüfusuyla Bursa'nın, Covid-19’a karşı verilen mücadelenin merkezlerinden biri olduğuna değinen Bakan Koca, "Sosyal hareketliliği ve diğer şehirlerle yoğun ilişkileri, önemini daha da artırıyor. Burada kazanacağımız başarı Bursa ile sınırlı kalmayacak, tüm ülkeyi olumlu yönde etkileyecektir. Ziyaretimize yoğun bir program sığdırmış durumdayız, Bursa Şehir Hastanesi’ni ziyaret edeceğim. Daha sonra Bursa’dan başlayarak Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Yalova il sağlık müdürlerimiz, hastane başhekimlerimiz, sahada görevli koordinatörlerimizle il bazında ayrı ayrı toplantı yapacağız. Toplantılarımız tamamlanınca bu şehirlerin sakinlerine açıklamalarımız olacak" diye konuştu.

Ülkenin bir noktasındaki riskin, ülkenin her bir noktasını ilgilendirdiğini belirten Bakan Koca, son durum için gerekli bilgileri de vatandaşlarla paylaşacaklarını dile getirdi.

‘BURSA'DA VAKA SAYISI, EYLÜL AYININ ORTALARINA KIYASLA YAKLAŞIK 3 KAT ARTTI’

"Koronavirüs tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumdadır" ifadesini vurgulayan Bakan Koca, "Bursa şu an salgının başından bu yana en kritik günlerini yaşıyor. Eylül ayının ortalarına kıyasla günlük vaka sayısı yaklaşık 3 kat artmıştır. Salgın bize şunu öğretti ki; virüsün yayılması sadece daha fazla insanımızın hasta olması değil, tüm hayatın sekteye uğramasıdır. Bu nedenle salgına karşı verilen mücadele, bütün hayatı koruma mücadelesidir. Bursa halkından salgınla mücadeleyi, hayatı koruma mücadelesi olarak görmesini rica ediyorum" açıklamasında bulundu.

‘İSTANBUL'DAKİ VAKA SAYISI, TÜRKİYE GENELİNİN YÜZDE 40'INA ULAŞTI’

Konuşmasında İstanbullulara da seslenen Bakan Koca, "İstanbul’daki vaka sayısı, Türkiye genelinin yüzde 40’ına ulaşmış durumda. İstanbulluları, kurallara gerekirse fedakarlıkta bulunarak uymaya davet ediyorum. Hafta sonundan başlayarak 5 gün, İstanbul’da çalışma arkadaşlarımla birlikte olacağım. İstanbul Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Emniyet Müdürü ile görüşmeler yapmayı planlıyorum. Bu Çarşamba, Bilim Kurulu Toplantısı’nı da İstanbul’da gerçekleştireceğiz. Bu görüşmelerden, denetimler, günlük hayat düzeni ve toplu taşıma konusunda mücadeleyi kolaylaştırıcı sonuçlar alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Son olarak Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarımız, her gün fedakarlığın yeni bir örneğini gösteriyor. Onların hastaları iyileştirmek için gösterdiği çabayı, bizler de tedbirlere uymak üzere gösterelim" sözleriyle açıklamasını noktaladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Fahrettin KocaBursaTırmanışa GeçtiKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB: Ateş Serbest-2020 faaliyeti başarıyla tamamlandı
MSB: Ateş Serbest-2020 faaliyeti başarıyla tamamlandı
Bakan Akar: Başlarına yıkıldı
Bakan Akar: Başlarına yıkıldı
ERZURUM HAVALİMANI YENİLENEN YÜZÜYLE KIŞ SEZONUNA HAZIR
ERZURUM HAVALİMANI YENİLENEN YÜZÜYLE KIŞ SEZONUNA HAZIR
TOPAZ RESTAURANT LOUNGE'TAN GÖRKEMLİ AÇILIŞ
TOPAZ RESTAURANT LOUNGE'TAN GÖRKEMLİ AÇILIŞ
MSB: Ermenistan savaş ve insanlık suçu işlemeye devam ediyor
MSB: Ermenistan savaş ve insanlık suçu işlemeye devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünya ülkelerine çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünya ülkelerine çağrı
Bakan Akar: Ermenistan savaş suçu işlemektedir
Bakan Akar: Ermenistan savaş suçu işlemektedir
Dışişleri Bakanı Çavuoğlu Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuoğlu Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
Bakan Akar: Ermenistan sivilleri hedef alarak savaş suçu işliyor
Bakan Akar: Ermenistan sivilleri hedef alarak savaş suçu işliyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma