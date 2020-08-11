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Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 858'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 62 bin 219 testten 1193'ü pozitif çıktı, yaşamını yitiren 14 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 858 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 224 bin 970'e yükseldi.

11 Ağustos 2020 Salı 11:20
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Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 858'e yükseldi

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 62 bin 219 test yapıldı, 1193 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybederken, 1211 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 5 milyon 326 bin 35, toplam hasta sayısı 241 bin 997, toplam vefat sayısı 5 bin 858, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,2, ağır hasta sayısı 603, toplam iyileşen hasta sayısı 224 bin 970 oldu. 


BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME 


Bakan Koca verilere ilişkin, "Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, yüzde 20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, yüzde 35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip" değerlendirmesinde bulundu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Fahrettin KocaKoronavirüs Salgını
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