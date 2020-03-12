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Koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü sayısı 4 bin 638’e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 4 bin 638’e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 126 bin 258’e yükselirken; 68 bin 266 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 354 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 7 bin 126 arttı.

12 Mart 2020 Perşembe 10:24
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Koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü sayısı 4 bin 638’e yükseldi

ÇİN - Koronavirüs, Çin dışında dünya genelinde de yayılmaya devam ediyor. İtalya’da hızla yayılan virüs, Avrupa’yı tehdit ediyor. İtalya’da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 827’ye yükselirken; vaka sayısı da 12 bin 462’ye çıktı.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 354’E YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatte ait bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 354’e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 9 bine çıktığını bildirdi.

ABD’DE 38 ÖLÜ, 1312 VAKA

ABD’de de koronavirüsün yayılmaya devam ettiği görüldü. 1312 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 38 olarak açıklandı. Hayatını kaybedenlerin, Washington, Kaliforniya, Florida ve New Jersey eyaletlerinden olduğu belirtilirken; dün bu eyaletlere Güney Dakota’da eklendi.

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Virüsün İtalya’da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa’daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya’da vaka sayısı bugün 1966’ya yükselirken; 3 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Öte yandan, Fransa’da 2 bin 284 kişide virüs tespit edildiği ve 48 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya’da ise 2 bin 277 kişide virüs tespit edildiği; 55 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Bu sayılara göre, son 24 saatte Almanya’da vaka sayısı 344, Fransa’da 500, İspanya’da ise 582 arttı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ölü SayısıKoronavirüs (Kovid19) Salgını
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