Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Konutta Iraklı trendi devam ediyor
Konutta Iraklı trendi devam ediyor
Minik Eymen'in ölümünde anne ve sevgilisi birbirini suçladı
Minik Eymen'in ölümünde anne ve...
Ömer Çelik: Ön yargılara rağmen AB sürecini devam ettireceğiz
Ömer Çelik: Ön yargılara rağmen...
Ahmet Nur Çebi: Zekeriya Alp, Beşiktaş adına da üzüntü çektiğini hissettiğim bir abimdir
Ahmet Nur Çebi: Zekeriya Alp,...
Minibüs şarampole devrildi: 5 yaralı
Minibüs şarampole devrildi: 5 yaralı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Konutta Iraklı trendi devam ediyor

Türkiye genelinde 2019 yılında en çok konut satışı Iraklılara yapılmıştı. 2020’nin ilk ayında ise Türkiye’de 113 bin 615 konut satılırken, uyruklarına göre bakıldığında en çok konutu yine Iraklıların aldığı görüldü. Sadece ocak ayında Irak vatandaşlarına 739 konut satıldığı kaydedildi.

17 Şubat 2020 Pazartesi 17:17
0 Okunma
Konutta Iraklı trendi devam ediyor

DHA- İSTANBUL

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, ocak ayı konut satış istatistikleri belli oldu. 2020’nin ilk ayında Türkiye’de 113 bin 615 konut satılırken, uyruklarına göre bakıldığında en çok konutu Irak vatandaşlarının aldığı görüldü. Böylelikle ocak ayında Irak vatandaşlarına 739 konut satıldığı kaydedildi. Irak’ı sırasıyla takip eden ülkeler ise 678 konut ile İran, 254 konut ile Rusya Federasyonu, 204 konut ile Afganistan ve 142 konut ile Yemen, 133 konut ile Almanya, 121 konut ile Kuveyt, 110 konut ile Suudi Arabistan, 107 ile Ürdün, 101 ile de Filistin olarak gözlendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tüik113 Bin 615 KonutIrak Vatandaşlarına 739 Konut Satıldığ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Koronavirüs' karantinası bitti, 42 kişi taburcu edildi
'Koronavirüs' karantinası bitti, 42 kişi taburcu edildi
Suriye'ye tank sevkiyatı
Suriye'ye tank sevkiyatı
Suriye sınırına komando sevkiyatı
Suriye sınırına komando sevkiyatı
İdlib şehitleri, memleketlerine uğurlandı
İdlib şehitleri, memleketlerine uğurlandı
Diyarbakır-Batman hattında 'Kapan-6 Zori Operasyonu' başlatıldı
Diyarbakır-Batman hattında 'Kapan-6 Zori Operasyonu' başlatıldı
"Doğu Akdeniz, kimsenin tapulu malı değil"
"Doğu Akdeniz, kimsenin tapulu malı değil"
Bakan Akar, Suriye sınırında
Bakan Akar, Suriye sınırında
MSB: Bakan Akar, Suriye sınırına hareket etti
MSB: Bakan Akar, Suriye sınırına hareket etti
Suriye sınırına obüs sevkiyatı
Suriye sınırına obüs sevkiyatı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim