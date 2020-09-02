Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1086
ALTIN
466.546
DOLAR
7.3679
STERLİN
9.8854
EURO
8.7381
Şehzadelerin yetiştiği tarihi sokak, kent turizmine hizmet ediyor
Şehzadelerin yetiştiği tarihi sokak, kent...
Kleopatra'nın da yüzdüğüne inanılan antik havuza yoğun ilgi
Kleopatra'nın da yüzdüğüne inanılan antik...
Sarayburnu'ndaki Türkiye'nin ilk Atatürk Anıtı restore edildi
Sarayburnu'ndaki Türkiye'nin ilk Atatürk Anıtı...
KPSS Ön Lisans Sınavı başvuruları bugün sona erecek
KPSS Ön Lisans Sınavı başvuruları...
Mert Nobre: Her takımla kafa kafaya oynayabilecek güçteyiz
Mert Nobre: Her takımla kafa...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kaş'ta Türk savaş gemilerinin bekleyişi sürüyor

Türkiye'nin 'Oruç Reis' sismik araştırma gemisi için NAVTEX ilan etmesinin ardından Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında, hücumbot ile kurtarma ve yedekleme gemisinin bekleyişi sürüyor.

02 Eylül 2020 Çarşamba 11:10
18 Okunma
Kaş'ta Türk savaş gemilerinin bekleyişi sürüyor

ANTALYA - Kaş'ın hemen karşısındaki Limanağzı Koyu'nda, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı hücumbot, sürekli bekliyor. Hücumbot, ikmal için zaman zaman koydan çıkış yapıyor. Bir süredir bölgede tek Türk savaş gemisi görülürken, Kaş'ın hemen karşısındaki Yunanistan'ın Meis Adası'na asker çıkarma iddialarının ardından Kalkan Mahallesi açıklarına Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı kurtarma ve yedekleme gemisi de yanaştı. Gün boyu Kalkan Koyu'nda kalan gemi, akşam saatlerinde seyri sefere çıktı. Geminin çevrede seyri sefer yaptığı görüldü. Geminin çevresinde ise diğer yat ve tekneler, faaliyetlerini sürdürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KaşTürk Savaş Gemisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs salgınında son durum
Koronavirüs salgınında son durum
Fatih'te iki grup arasında sahte belge kavgası
Fatih'te iki grup arasında sahte belge kavgası
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cevabını misliyle alacaklardır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cevabını misliyle alacaklardır
Bakan Akar, Donanma Komutanlığı'nda
Bakan Akar, Donanma Komutanlığı'nda
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir ülkeye hakkımızı yedirtmeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir ülkeye hakkımızı yedirtmeyiz
Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 858'e yükseldi
Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 858'e yükseldi
Bakan Selçuk: Koruma altındaki çocuklarımızı geleceğe hazırlayacağız
Bakan Selçuk: Koruma altındaki çocuklarımızı geleceğe hazırlayacağız
MSB: Türkiye-Azerbaycan tatbikatı devam ediyor
MSB: Türkiye-Azerbaycan tatbikatı devam ediyor
Bakan Akar'dan 'Doğu Akdeniz' mesajı
Bakan Akar'dan 'Doğu Akdeniz' mesajı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim