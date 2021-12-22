"KANLI NOEL"İN 58. YILI

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İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Şehid İlhanlar ailesinin evladı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Sağlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan Beyi kabulünde şunları söyledi;

“Değerli Hocam,

Bildiğiniz gibi Yunan destekli EOKA’lı Rum katiller, Kıbrıslı Türkleri yok etmek için bundan 58 yıl önce Kıbrıs’ta insanlık suçu işledi ve bu soykırım girişimi insanlık tarihine ve vicdanlara “Kanlı Noel” olarak kazındı.



24 Aralık 1963 gecesi, Lefkoşa'nın Kumsal bölgesinde Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı'nda görevli olan Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi Mürüvvet hanım ile üç yavrusu Murat, Hakan ve Kutsi’nin Rum Vandallarca banyo küvetinde kurşun yağmuruna tutularak şehid edilmeleri “Kanlı Noel”in simgesi oldu.



Bugün; İlhan ailesinin ve milletimizin çok değerli evladı, Sağlık Bakanlığı Toplum Sağlığı Bilim Kurulu Üyemiz ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan Beyi milletimizin evinde, ”Milli Mücadele ve Şehitler Haftasında” ağırlamış olmaktan gurur duyduğumu ifade etmek isterim.



İnsanlığın İzzeti Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç diyor ki;

”Bize yapılan soykırımı unutursak bunu bir daha yaşamaya mecburuz, size asla intikam peşinden koşun demiyorum ama yapılanları da asla unutmayın!”



1963 yılında 20 Aralık’ı, 21 Aralık’a bağlayan gece Rum Vandallar tarafından başlatılan soykırım girişiminde, 18.667 Kıbrıslı Türk’ün yaşadıkları köylerden sürüldüğünü ve yüzlercesinin de şehid edildiklerini unutmadık ve unutturmayacağız.



Bu vesile ile beşten büyük olan bütün dünya bilsin ki: uluslararası hukuku çiğneyen, sicilleri insanlık suçu ile dolu ülke ve terör örgütlerini korumak ve kollamak bahanesi ile, NATO’nun önemli üyesi olan ülkemizin sınırları dibine askeri yığınak yapan ülkelerin yönetimleri; dünyada akan kandan ve yok edilen ekosistemden birinci derecede sorumludurlar.



Türkiye’den çok büyük olan Türkiye’nin: yaşanabilir bir dünya için açık ve seçik olarak istediği ise;

HERKES İÇİN BARIŞ, HERKES İÇİN REFAH, HERKES İÇİN GÜVENLİKTİR!.



21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehidler Haftasında, “Kanlı Noel”in masum şehidlerinin manevi huzurlarında, Kıbrıs Türkü’nün Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı ve azizi şehidlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyoruz.

Bu vesile ile; Büyük Türk milletinin, Allah, vatan, bayrak uğruna neleri göze alabildiğinin bir diğer şanlı delili olan Sarıkamış Harekatının 107. yılında başta kefenleri kar olan şehidlerimiz olmak üzere, istiklal ve istikbalimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi sağlık ve esenlik dilekleri ile anıyorum.”

Prof. Dr. Mustafa İlhan ziyaret sırasında yaptığı konuşmada şunları söyledi;

“Sayın Bakanım bende gerçekten nazik samimi davetiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Burada en önemlisi, devletimizin bu meseleye sahip çıkması, aradan 60 yıla yakın zaman geçmesine rağmen unutmaması, unutturmaması. Zira geldiğimiz aşamaya baktığımızda toplumun bazı kesiminde Kıbrıs’ın Türklük mücadelesini unutmuş olan insanlar olduğuna şahit oluyoruz. Bu durum, biz İlhan ailesini çok üzüyor. Oysa ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti; hem Kıbrıs Türklerinin varlık mücadelesi, hem de Türkiye’nin varlık mücadelesi açısından çok önemli. Kıbrıs’a giden vatandaşlarımıza, Lefkoşa’yı, sınır boylarını mutlaka ziyaret etmelerini öneriyoruz. Kıbrıs’da şu an Selimiye Camisi olan yerde; Kudüs krallarının taht giymesi için yapılan kilise ile bütün dünyaya Kıbrıs’ın sanki Haçlıların yolunun üzerinde bir sınır karakolu ve Kudüs’ün kapısını açan yer olduğu düşüncesini hakim kılmak istediler. Aslında Rumlar da hala bu düşünce hakim Sayın Bakanım.

Lefkoşa’da Dereboyu caddesinde ve İngilizlerin o zaman karargah olarak kullandığı Legea Palas’a kuş uçuşu 500 metre mesafede ve güya güvenli bölge. O sırada babam Gönye’de hastaların, yaraların tedavisi ile ilgileniyor. Hatta Rum vatandaşlar ya da Rum askerlerin tedavisini de yapıyor. Bu arada Ailemizin açıkça evi gösteriliyor. EOKA denen terör örgütü soykırım niyeti ile Megalo İdealarını gerçekleştirmek için ilk adımı atıyor. KKTC Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin TATAR Bey, dün hala daha yeni cenazeleri bulunan çocuk şehitlerin defin törenindeydi. Siz bir alayın tabibi Türk subayısınız diye, Türk soylusunuz diye evinize giriliyor 3 çocuğunuz eşiniz ve bir tanesi 1 yaşında bile değil kurşunlanarak şehit ediliyor. Kıbrıs konusunu çok görmezden gelmek hatta yokmuş gibi saymak inanın sadece Kıbrıs Türkünün değil bütün Türklerin dünyadaki varlık mücadelesini görmezden gelmek olur diye düşünüyorum.

Şu anda TRT.de yayınlanan dizinin de 2. Bölümünde bu konu işlenmiş. Arkadaşlarımızı da ben buradan tebrik etmek istiyorum. Aynen dedikleri gibi, olaylar sonrasında büyükelçimiz babamı çağırıyor. “Binbaşı, eşiniz ve üç evladınız maalesef şehit edildi” diye söylüyor. Babamın tek söylediği bir cümle var “Vatan sağ olsun”. İşte iyi bir Türk evladı, iyi bir asker iyi bir hekim olarak, iyi insan olarak, inançlı bir insanın söyleyeceği en kıymetli cümle bu. Kuşkusuz bizim inancımızda şehitlerin yeri başkadır. Rahmetli Özal zamanında, Sayın Denktaş hayattayken bizim Elazığ da Şehit İlhanlar caddesinde açılan anıtı ziyaret etmesi bizi çok memnun etmişti.

Size tekrar çok teşekkür ediyorum.”