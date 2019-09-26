Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101940
ALTIN
274.371
DOLAR
5.6618
STERLİN
6.9915
EURO
6.1937
Üniversiteliler, ürettikleri roketle havacılık endüstrisine katkı sağlamak istiyorlar
Üniversiteliler, ürettikleri roketle havacılık endüstrisine...
Milli judocu Merve Azak Dünya Şampiyonu oldu
Milli judocu Merve Azak Dünya...
Yaşı 40 olan birinin kalp yaşı 80 olabiliyor
Yaşı 40 olan birinin kalp...
Şebnem Özdemir: Yapay zekanın kadınlara ihtiyacı var
Şebnem Özdemir: Yapay zekanın kadınlara...
Enduro motosiklet yarışında 'Hayatıma kastım yok, kaskım var' projesi tanıtıldı
Enduro motosiklet yarışında 'Hayatıma kastım...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kandilli’den deprem açıklaması...

Marmara denizi üzerinde Silivri açıklarında meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı.

Kandilli’den deprem açıklaması...

Marmara denizi üzerinde Silivri açıklarında meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı.

26 Eylül 2019 Perşembe 17:04
23 Okunma
Kandilli’den deprem açıklaması...

İSTANBUL - Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Aslı Doğru yaptığı açıklamada depremin İstanbul ve Tekirdağ’da hissedildiğini belirterek, "’Bugün Türkiye saati ile 13:59’da Silivri’nin yaklaşık 20-25 km güneyinde Marmara Denizi içinde İstanbul’a 75 km mesafede 5.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Deprem 13 km derinlikte oluşmuştur. 24 Eylül 2019’da meydana gelen depremin ardından büyüklüğü 1.5 ile 3.7 arasında değişen yaklaşık 60 adet artçı deprem kaydedilmiştir. Bugün olan depremin ardındansa şu ana kadar 15 tane artçı deprem olmuştur. Bunların en büyüğü 4.4 büyüklüğündedir. Büyüklüğü 4.7 ve 5.7 büyüklüğündeki artçılar klasik ana şok artçı ilişkisinde değillerdir. Bundan sonraki süreçte artçıların devam etmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın valiliğin ve AFAD’ın talimatlarını takip etmelerini tavsiye ediyoruz’’ dedi.

‘’BÜYÜK DEPREMİN ÖNCÜSÜ DİYEMEYİZ’’

Aslı Doğru, "Meydana gelen depremin büyük Marmara depreminin tetikçisi olabilir mi? sorusuna ise ‘’1999 yılında beri ardından bütün bilim insanlarının ortak bir görüşü var; Marmara Denizi’nde Kuzey Anadolu fayının enerji biriktirdiği yönünde. Dolayısıyla biz Marmara Denizi’nde büyük bir deprem bekliyoruz. Ancak şu dakika itibariyle bu depremin büyük depremin öncüsü olabilir dememiz mümkün değil. Ancak tabii ki herkes teyakkuzda olsun’’ şeklinde yanıt verdi.

ÖNEMLİ BİR TEST OLDU

Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat ise depremin çok önemli bir test olduğunu belirterek, ‘’Orta büyüklükte bir depremde bu coğrafyada özellikle kıyısı olan Tekirdağ ve İstanbul için önemli bir test oldu. Bu testte ne kadar başarılı olduğumuzu sizin takdirinize sunuyoruz. Kısmen de olsa yapısal hasarlı binalar var. Bazı mühendislik yapılarında problemler var. İletişimde sıkıntılar oldu ve de trafikte sıkıntılar oldu. Dolayısıyla bu gelecek büyük deprem için de çok iyi bir test oldu." dedi.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Bulut ise, "’Geçenlerde meydana gelen depremden bu yana bizim alışıla gelmiş, ana şok artçı şok ilişkisine bağlı bir düşüş yaşanmadı. Orta düzeyde devam etti depremler. Sonrasında böyle bir deprem yaşadık. 20 yıldır bu bölgede buna benzer bir aktivitesi yaşanmamıştı. Bu açıdan temkinli olmak gerekiyor’’ ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KandilliDepremAçıklama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Dr. Sözbilir: Kırılan fay 6.9 büyüklüğünde depreme neden olabilir
Prof. Dr. Sözbilir: Kırılan fay 6.9 büyüklüğünde depreme neden olabilir
Ulaştırma Bakanlığı'ndan 'köprü hasar gördü' iddiasına yalanlama
Ulaştırma Bakanlığı'ndan 'köprü hasar gördü' iddiasına yalanlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması
Getir, Binlerce Hayvanı Doyuracak
Getir, Binlerce Hayvanı Doyuracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazileri kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazileri kabul etti
ZAP bölgesine hava harekatı
ZAP bölgesine hava harekatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile görüştü
MSB: Havadan ve karadan ortak devriyelere önümüzdeki günlerde devam edilecektir.
MSB: Havadan ve karadan ortak devriyelere önümüzdeki günlerde devam edilecektir.
ABD ile müşterek kara devriyesi planlandığı şekilde icra edildi
ABD ile müşterek kara devriyesi planlandığı şekilde icra edildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans