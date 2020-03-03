Kamu Başdenetçisi Malkoç: Yunan kolluk kuvvetleri uluslararası hukuka uymuyor

EDİRNE - Kamu Başdenetçisi Malkoç, Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye akın eden göçmenlerin durumunu yerinde görmek üzere kente geldi. Edirne Valiliği'ni ziyaret eden Malkoç, dünyada göçün önemli olay olduğunu belirterek, "Özellikle Suriye iç savaşından sonra Türkiye'nin yaşadığı göç dalgası ve bunun Türkiye'ye yüklediği sıkıntılar malum. Şunun memnuniyetle ifade ediyoruz ki Türkiye, millet ve devlet olarak 3,5 milyon Suriyeliyi misafir etmiştir. Bunların sağlık, eğitim ve temel ihtiyaçlarını karşılayarak insanlığın onurunu ve haysiyetini temsil etmiştir. Ancak bu anlamda Türkiye, bütün dünya ülkeleri tarafından özellikle de Avrupa Birliği tarafından yalnız bırakılmıştır. İdlib'de son yaşanan olaylar ayrıca dünyadaki ve bölgemizdeki son gelişmelerden sonra Türkiye'de bulunan misafirlerin ve göçmenlerin, Avrupa'ya gidiş konusunda uluslararası hukuk açısından kendilerine bir serbestlik tanınmıştır" diye konuştu.



'İNSAN ONURUNU AYAKLAR ALTINA ALDIKLARINI GÖRDÜK'



Edirne'ye kısa zamanda 150 bin civarında göçmen dayandığını belirten Malkoç, şunları söyledi:



"Hepimiz basından, sosyal medyadan, yazılı ve görsel medyadan izledik. Özellikle Yunan kolluk kuvvetlerinin ve sorumlularının göçmenlere karşı davranışlarının uluslararası hukuka uymadığını, aşırı derecede kuvvet kullandıklarını, şiddet kullandıklarını ve insan onurunu, haysiyetini ayaklar altına aldığını gördük. Dün de basın yansıdığı gibi 2 göçmen Yunanlar tarafından vurularak öldürüldü. Onlarca da yaralı var ve bunların bir kısmı ise ağır yaralı.



Dünyadaki yaygın adıyla ombudsmanlık, Türkiye'deki adıyla kamu denetçiliği kurumu aynı zamanda bir insan hakları kurumudur. İnsan hakları açısından burada yaşananları yerinde görüp tespit etmek özellikle Yunan kolluk kuvvetlerinin aşırı güç kullanmaları, ölüme sebebiyet vermeleri ve insan haklarını çiğnemelerini yerinde tespit edip bunları bütün dünya ombudsmanları ve insan hakları savunucularına rapor etmek için heyet olarak buradayız. Ülkemizde insanlarımızın bugüne kadar bu göçmenlere gösterdikleri gönül genişliği, sabır ve sevgiden dolayı bu millete mensup olmanın gururunu tekrar hep birlikte yaşıyoruz. Devletimizin bugüne kadar kendilerine sağladığı yardım ve destekten dolayı da devletimize minnettarız. Öyle umut ediyoruz ki dünyadaki insan hakları savunucuları, dünyadaki vicdan sahibi insanlar burada yaşanan olaylara gereği kadar duyarlılık gösterirler. İşte onların duyarlılık göstermesi için de biz üzerimize düşeni yapacağız."



Kamu Başdenetçisi Malkoç ile beraberindeki heyet, daha sonra Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bulunan göçmenlerle görüşmek üzere bölgeye geçti.