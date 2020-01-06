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İsmail Demir: Bayraktar Akıncı TİHA'yı 2020 sonuna kadar teslim edeceğiz

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Bayraktar Akıncı TİHA'yı 2020 sonuna kadar teslim edeceğiz. ATAK Faz-2 helikopterlerinin teslimine başlayacağız" dedi.

İsmail Demir: Bayraktar Akıncı TİHA'yı 2020 sonuna kadar teslim edeceğiz

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Bayraktar Akıncı TİHA'yı 2020 sonuna kadar teslim edeceğiz. ATAK Faz-2 helikopterlerinin teslimine başlayacağız" dedi.

06 Ocak 2020 Pazartesi 14:14
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İsmail Demir: Bayraktar Akıncı TİHA'yı 2020 sonuna kadar teslim edeceğiz

ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı projelerine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Demir, Türkiye'nin F-35'in proje ortağı olduğunu ve bugüne kadar tüm yükümlülükleri yerine getirdiğini belirterek, "F-35'le ilgili ilk duyumun alındığı tarihte, biz firmalara 'üretimi durdurun' deseydik, programın tümü zorda kalabilirdi. Türkiye'nin iyi niyetini göstermek adına üretimle ilgili bugüne kadar hiçbir negatif adım atılmadı. Firmalarımız üretime devam etti. ABD, Mart'ta üretimi durdurma kararı alırsa, bunun da hukuki sonuçları olur. S-400'lerde ikinci sistem ortak üretim gündemde olacak. İkinci sistemin teslimatı konusunda tarih vermem mümkün değil" dedi.

'ALTAY TANKI İÇİN BİRKAÇ BELİRSİZLİKLER VAR'

Demir, Altay Tank'ında, T 0+18'i (ay) içeren sözleşmelerin olduğunu kaydederek, "Şu anda firma, motor ve güç paketi elinde olmadığı zaman T 0'ı başlatamıyor, 18 aylık süre de başlayamıyor. Elimizde prototip aşamasından gelen 4 güç paketi var ama bunlarla ilk partiyi başlatsak, bunun için bir hattın da açılması çok kullanışlı değil. Motor, güç paketi dediğimiz genel anlamda alternatif arayışları sürüyor. Birkaç belirsizlik var. Bunlar tamamlandığında T 0 başlayacak, 18 aylık süreyi de o zaman koyacağız" dedi.

Başkan Demir, TCG Anadolu'yu 2020 sonuna kadar teslim edeceklerini de belirterek, "Bayraktar Akıncı TİHA'yı 2020 sonuna kadar teslim edeceğiz. ATAK Faz-2 helikopterlerinin teslimine başlayacağız" diye konuştu.

'PAKİSTAN ATAK İHRACATI İÇİN 1 YIL DAHA EK SÜRE VERDİ'

Demir, ATAK helikopterinin Pakistan'a ihracatına yönelik ihraç lisansı başvurusuna ilişkin işlemlerin devam ettiğini, Pakistan'ın bir yıl daha ek süre verdiğini belirtti. Demir, "Alternatif motor sistemleri için öncelikle yerli motor geliştirme işlemleri devam ediyor. TUSAŞ'ta bir yandan ara çözüm için belirli temaslar sürdürüyor. İhracat izni için bekleme süresi bir yıl. Bir yıl sonunda Pakistan bizim yerli motorun geldiği aşamayı görür veya o zamana kadar ihraç izni çıkar ise bu iş devam eder. Aslında bu konu Pakistan ile ABD tarafını ilgilendiriyor. Pakistan tarafı da burada devrede" ifadelerini kullandı.

FRANSA'NIN TAVIRLARI EUROSAM’I ETKİLİYOR

Başkan Demir, Fransa'nın son zamanlardaki bazı tavırlarının EUROSAM SAMP/T projesini etkilediğini belirterek, "Bu tavır devam ederse, o cenahta diğer ortakla (İtalya) devam edebiliriz. Fransa’nın şu andaki olumsuz tavrı, projeyi bir adım daha öteye gitmekte biraz sıkıntı çıkartıyor. Fransa’dan bize henüz bu anlamda genel deklarasyon olarak bir kısıt yazısı yok ama konuşulduğunda, bilgi paylaşımı kısıtı gibi olumsuz tavırlarla karşılaşıyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Savunma Sanayii Başkanı İsmail DemirBayraktar Akıncı TİHA
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