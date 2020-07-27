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İçişleri: 'Yıldırım-3 Ağrı Dağı' operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı, Ağrı, Iğdır ve Kars illerinde 'Yıldırım-3 Ağrı Dağı' operasyonunun başlatıldığını açıkladı.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 12:47
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İçişleri: 'Yıldırım-3 Ağrı Dağı' operasyonu başladı

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Ağrı-Iğdır-Kars illerinde 'Yıldırım-3 Ağrı Dağı' operasyonunun başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bahse konu operasyonda, Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH)  ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1170 personel (86'sı operasyonel tim) görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıAğrıIğdır Ve KarsYıldırım3 Ağrı DağıOperasyon
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