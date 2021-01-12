Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1544
ALTIN
446.151
DOLAR
7.4599
STERLİN
10.1349
EURO
9.0666
Konut İmarlı 4 adet arsanın satış ihalesi yapılacak
Konut İmarlı 4 adet...
24. Tüketici Ödülleri Sahiplerini Bekliyor
24. Tüketici Ödülleri Sahiplerini...
İstanbul Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Mali Destek Programları İlan Edildi
İstanbul Kalkınma Ajansı 2021...
Lisanüstü Programlara Öğrenci Alınacak
Lisanüstü Programlara Öğrenci Alınacak
Kamu İhale Kurumu 20 personel alacak
Kamu İhale Kurumu 20...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İçişleri Bakanlığı: 'Eren Operasyonları', Tendürek'ten başladı

İçişleri Bakanlığı, 11 Ağustos 2017 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül'ün hatırasına ithafen 'Eren Operasyonları' başlatıldığını duyurdu.

12 Ocak 2021 Salı 14:37
4 Okunma
İçişleri Bakanlığı: 'Eren Operasyonları', Tendürek'ten başladı

ANKARA - Eren Operasyonlarını, ilk İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Bakan Soylu, "Terör örgütünü bu kış, mağaralarda yalnız bırakmayacağımızı söylemiştik. Şehidimiz Eren Bülbül'ün maneviyatını yanımıza alarak, cesaretini cesaretimize kattık. Eren Operasyonları'na Tendürek'ten başladık" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı da yazılı açıklama ile operasyonun detaylarını paylaştı. Açıklamada, "Bu toprakların vatanımız içinde kalması için canlarını feda eden bütün şehitlerimizin ve özellikle 11 Ağustos 2017 tarihinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül'ün aziz hatırasına ithafen 2021 yılı ile birlikte Eren Operasyonları başlatıldı. Bu kapsamda ilki Tendürek bölgesinde başlatılan 'Eren-1 Tendürek Operasyonu'nda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1071 personel, 72 operasyonel tim görev alıyor" denildi.

Bu arada operasyonda kullanılan mermilerin üzerine Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in isimleri ile 'unutmayacağız', 'iyi ki varsınız' ifadeleri yazıldı.

'YILDIRIM OPERASYONLARINDA 153 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Ayrıca 2020 yılında, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri bulundukları yerlerde imha etmek amacıyla başlatılan Kapan ve Yıldırım Operasyonları'nın başarı ile icra edildiği hatırlatılarak, "15 Temmuz hain darbe girişiminin en genç sivil şehidi 15 yaşında İstanbul'da şehit edilen Halil İbrahim Yıldırım'ın anısına, operasyona ismi verilerek başlatılan Yıldırım Operasyonları, 10 Ocak 2021 tarihinde tamamlandı. Yıldırım Operasyonları kapsamında icra edilen, 20 büyük, 89 orta, 11 bin 624 küçük olmak üzere toplam 11 bin 733 operasyonda, 153 terörist (149 ölü, 4 sağ) etkisiz hale getirilmiş, 90 işbirlikçi yakalanmış, 707 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş; 258'i ağır ve uzun namlulu olmak üzere toplam 278 silah, 215 el yapımı patlayıcı (EYP), 399 el bombası, 2 ton 478 kilogram patlayıcı madde, 38 milyon kök kenevir, 17,7 ton esrar ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eren OperasyonlarıIçişleri Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YUNANLIYI VE ERMENİLERİ NE KADAR TANIYORUZ?! 8 BÖLÜM
YUNANLIYI VE ERMENİLERİ NE KADAR TANIYORUZ?! 8 BÖLÜM
Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Ar-Ge eleştirisi
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Ar-Ge eleştirisi
MUTASYONUN ŞİFRELERİ
MUTASYONUN ŞİFRELERİ
Girişimci İşadamı Umut Önder Altıntaş: Şimdi Fedakârlık Zamanı
Girişimci İşadamı Umut Önder Altıntaş: Şimdi Fedakârlık Zamanı
'Yıldırım-4 Munzur Kutu' operasyonu devam ediyor
'Yıldırım-4 Munzur Kutu' operasyonu devam ediyor
MSB: Libya Silahlı Kuvvetleri personeline verilen eğitimler sürüyor
MSB: Libya Silahlı Kuvvetleri personeline verilen eğitimler sürüyor
Toprağımıza göz diken karşısında komandolarımızı bulur
Toprağımıza göz diken karşısında komandolarımızı bulur
Bakan Akar'dan 'Doğu Akdeniz' açıklaması
Bakan Akar'dan 'Doğu Akdeniz' açıklaması

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma