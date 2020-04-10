İçişleri Bakanlığı duyurdu: 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı! İşte detaylar

ANKARA - Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre; bu gece saat 00.00 itibariyle Büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların 2 gün süreyle sokağa çıkmalarının yasaklandığı belirtildi.

Ayrıca, Bakanlık tarafından saat 22.15'te valiliklere konuya ilişkin ek genelge gönderilerek, kararın detayları paylaşılacak.