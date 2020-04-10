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İçişleri Bakanlığı duyurdu: 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı! İşte detaylar

İçişleri Bakanlığı, Büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak'ta, bu gece saat 00.00'dan itibaren 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurdu.

10 Nisan 2020 Cuma 21:47
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İçişleri Bakanlığı duyurdu: 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı! İşte detaylar

ANKARA - Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre; bu gece saat 00.00 itibariyle Büyükşehir statüsündeki  Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların 2 gün süreyle sokağa çıkmalarının yasaklandığı belirtildi. 

Ayrıca, Bakanlık tarafından saat 22.15'te valiliklere konuya ilişkin ek genelge gönderilerek, kararın detayları paylaşılacak. 

DHA

Son Güncelleme: 10.04.2020 23:08
Anahtar Kelimeler:
Sokağa çıkma YasağıIçişleri Bakanlığı2 Gün31 Il
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